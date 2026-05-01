GW期間中は、低気圧や前線が短い周期で通り、天気が崩れる時期があるでしょう。2日・3日・6日は、西日本〜関東で「夏日」になるところが多い見込みです。

【札幌】

1日（金）夕方から雨が降り出し、夜は雨脚が強まりそうです。2日（土）明け方まで雨が残りますが、午後は次第に晴れてくるでしょう。なお、風は強まりそうです。3日（憲法記念日）から5日（こどもの日）にかけては、くもりや雨となるでしょう。6日（振り替え休日）は、晴れる見込みです。

【東京】

1日（金）は雨や雷雨となり、風も強まるでしょう。2日（土）は天気が回復して、最高気温は27℃まであがりそうです。3日（憲法記念日）も晴れ間があり、この日も27℃まであがるでしょう。4日（みどりの日）は雨が降り続き、5日（こどもの日）もすっきりしない天気が続くでしょう。6日（振り替え休日）は、雲は多めながら晴れ間もありそうです。

【大阪】

1日（金）は夜にかけて雨や雷雨となるでしょう。2日（土）は晴れる見込みで、紫外線が強まりそうです。3日（憲法記念日）は、南風で気温があがり、蒸し暑くなりそうです。天気は下り坂で、夜には雨となるでしょう。4日（みどりの日）も雨が予想されます。5日（こどもの日）は晴れ間があるでしょう。6日（振り替え休日）は、晴れて夏日になりそうです。

【福岡】

1日（金）は、午後から次第に晴れるでしょう。2日（土）は青空が広がり、夏日になりそうです。3日（憲法記念日）から4日（みどりの日）にかけては、くもりや雨となるでしょう。5日（こどもの日）から6日（振り替え休日）は、晴れて行楽日和となりそうです。

【那覇】1日（金）と2日（土）は、晴れるでしょう。3日（憲法記念日）は、くもり空の予想です。その後、4日（みどりの日）から6日（振り替え休日）にかけて、くもりや雨のすっきりしない天気が続き、「梅雨のはしり」となりそうです。