日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１日、街ではやっている背徳グルメについてとりあげた。

番組内「なぜ？何だ？」コーナーで「なぜ今増えてる？背徳グルメ 街で見つけた罪深きメニュー」として実施した街頭インタビューをＶＴＲで流した。そして熱々のチーズをたっぷりかけたパスタ、ホイップましましのパフェ、カップラーメンにチーズをかける食べ方や大手コンビニチェーンから発売された砂糖とマーガリンがぎっしりしみこませた６２１キロカロリーのパン、１食１０００キロカロリー超えの豚骨ラーメンなどを紹介した。

また精神科専門医の話として「今までそれはしちゃダメよっていう抑圧からの開放感、この落差が非常に幸福感を生む」と背徳グルメの人気の理由を説明。ただし「体への配慮と『特別感』を両立させるため「週に１回など自分で限度を決める」とアドバイスも加えた。

これに総合司会の水卜麻美アナウンサーは「そうか、確かに。毎日が背徳グルメみたいなことをしているからダメなのか」と苦笑いで反省。そして金曜パーソナリティーの「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」阿部亮平に「何か背徳グルメはやります？」と質問。阿部が「たまに家系ラーメンとか。おいしいですよね〜」と答えると、水卜アナは「あ〜、幸せだよねぇ」と思い浮かべるように目を閉じて笑顔になっていた。