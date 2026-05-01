筑波大のチームは、ダンゴムシが炭酸カルシウムを含む石を食べると、殻の厚さが２倍超になることが分かったと発表した。

炭酸カルシウムはコンクリートや様々な石に含まれている。ダンゴムシは、これらをエサとして食べた後、体内で構造を作り替えて殻の材料にしているという。論文が国際科学誌に掲載された。

ダンゴムシの殻は、石灰石や貝殻などの主成分でもある炭酸カルシウムが結晶化して形成されている。石をエサとして与えると、背中の殻が厚くなることは知られていたが、どのような鉱物を殻の材料にしているのかは不明だった。

チームは、いずれも炭酸カルシウムを含む鉱物で結晶構造が異なる「カルサイト」と「アラゴナイト」、炭酸カルシウムを含まない「石英」の３種類の鉱物を与えて６０日間飼育し、殻の厚さや構造を比べた。

その結果、炭酸カルシウムを含む鉱物を与えた個体は殻の厚さが０・０６〜０・０８ミリ・メートルで、石英を与えた個体の２倍超あった。一方、アラゴナイトだけを与えたはずの個体も、殻はカルサイトで形成されていた。

チームの興野（きょうの）純・同大准教授（鉱物学）は「食べた鉱物をそのまま殻の材料に使わず、体内で代謝して構造を作り替えていることが分かった」と話す。

東京農工大の新垣篤史教授（生物工学）の話「鉱物を代謝する仕組みを調べ、殻の強度や性質を制御できるようになれば材料開発に利用できる可能性がある」