特徴的なパステルグリーのカラーを採用

ピアッジオグループジャパンは、1946年4月23日の特許出願から始まった「ベスパ」の80周年という記念すべき節目を祝い、そのルーツにある精神を反映したスペシャルエディション「GTS 80TH」を発表しました。

この特別な一台は、全国のベスパ正規販売店で2026年5月1日から受注が始まり、6月上旬に出荷を開始します。

【画像】超カッコいい！ これがブランド誕生80周年を記念するベスパ「GTS 80TH」です！ 画像で見る（12枚）

ベスパは誕生以来、それぞれの時代を映し出すように160種類以上のモデルへと進化を重ねてきました。その純粋で優美なラインを保ちながら、スタイル、自由、そして革新を象徴するイタリアンスタイルの代名詞として世界中で愛され続けています。

今回登場したGTS 80THは、80年にわたる歴史と原点を体現するモデルです。このモデルを最も特徴づけるのは、パステルグリーンの特別なカラーリング「ヴェルデ80TH」です。この色合いは、戦後復興期の活気と創造性の中で新しい二輪車として登場したベスパを象徴しており、歴史的なアーカイブから見つけ出された最初のカラーコードに基づいています。

細部にわたっても特別なこだわりが見られ、戦後間もない頃の実用性や機能性といった価値観が反映されています。光沢のあるボディに対し、レッグシールドのモールやパッセンジャーグラブハンドル、バックミラーなどはボディと同系色のサテン仕上げでペイントされ、目を引くコントラストを生み出しています。

さらに、ステッチ装飾が施されたシートやハンドルグリップを濃いグリーンで仕上げるトーンオントーンの演出が、ミニマルでありながら大胆なルックスを際立たせています。

ホイールは「Est. 1946」のグラフィックがさりげなく施された専用品で、1946年の初期モデル「ベスパ98」から着想を得ています。こちらもパステルグリーンで塗装され、当時のプレス成型スチールホイールの構造を彷彿とさせながら、リム部分にはダイヤモンドカット仕上げが施された現代的なデザインです。

フロントシールドには伝統のVespaロゴと共に「80th」エンブレムが配され、レッグシールド内側のグローブボックスリッドには「80 years of Vespa Est. 1946」と刻まれた記念バッジが取り付けられています。

伝統的なスタイルを再現する一方で、TFTカラーメーターやVespaマルチメディアプラットフォームといった最新のテクノロジーも融合されています。

心臓部には、最高出力23.8HP (17.5 kW)／8250 rpm、最大トルク26 Nm／5250 rpmを発揮する、排気量278ccの水冷4ストロークSOHC 4バルブエンジンを搭載しています。

GTS 80THの価格（消費税込）は93万5000円となっています。

なお、ベスパの80周年は、2026年6月25日から28日にかけてローマで開催される史上最大規模のVespaイベントにて盛大に祝われることになっています。