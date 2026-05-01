＜介護士はピンク色！？＞母が入所した介護施設でギョッ！「ダレも注意しないの？」 【第1話まんが】
私はマユミです。子どもたちはもう成人して巣立ったので、今は夫シュンと2人暮らし。よくある話ではありますが、子育てが一段落したところで今度は介護問題が持ち上がってきました。私の実母なのですが、高齢で体がかなり弱ってきたこともあり、施設に入所してもらうことにしたのです。本来であれば母の希望を聞いて自宅介護をしてあげたかったのですが、私もパートがあるのでやむを得ません。ひとまず施設に入ることに納得してくれたので、私も安心していたのですが……。
施設に入ることを勧めたときの母の顔を思い出すと、少し胸が痛みます。母は昔から人に迷惑をかけるのが嫌いでした。きっと、本当は自宅で暮らしたかったことでしょう。けれど介護が必要になると、どうしてもひとりで生活するのは難しい……。私に負担をかけさせたくないと母は思ったのでしょう。
施設に着くと、ひとりの若い職員が私たちを出迎えてくれました。以前、見学や手続きに来たときに担当してくれた人とは、別の人です。見てビックリ、髪が……鮮やかなピンク色だったのです。
ピンクさんはひとつひとつ、持ち物を確認しています。私は「何か盗られるんじゃないか、壊されるんじゃないか」とハラハラしていました。そして席を外した隙に、私は急いで施設内の別の職員に声をかけました。
母を施設に入れることに罪悪感があった私。しかし母は思いのほか、施設への入所を快く受け入れてくれました。
そして入所当日、私たちを迎えてくれたのは……鮮やかなピンク色の髪をした若い介護士でした。その髪色に驚き、モヤモヤが止まらなくなった私。
どうしても気になって、別の職員に「注意はしないのか」と尋ねると、なんと「髪の色の規定は特にない」との答えが返ってきました。私は施設の管理体制の緩さに不安を覚えてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
施設に入ることを勧めたときの母の顔を思い出すと、少し胸が痛みます。母は昔から人に迷惑をかけるのが嫌いでした。きっと、本当は自宅で暮らしたかったことでしょう。けれど介護が必要になると、どうしてもひとりで生活するのは難しい……。私に負担をかけさせたくないと母は思ったのでしょう。
施設に着くと、ひとりの若い職員が私たちを出迎えてくれました。以前、見学や手続きに来たときに担当してくれた人とは、別の人です。見てビックリ、髪が……鮮やかなピンク色だったのです。
ピンクさんはひとつひとつ、持ち物を確認しています。私は「何か盗られるんじゃないか、壊されるんじゃないか」とハラハラしていました。そして席を外した隙に、私は急いで施設内の別の職員に声をかけました。
母を施設に入れることに罪悪感があった私。しかし母は思いのほか、施設への入所を快く受け入れてくれました。
そして入所当日、私たちを迎えてくれたのは……鮮やかなピンク色の髪をした若い介護士でした。その髪色に驚き、モヤモヤが止まらなくなった私。
どうしても気になって、別の職員に「注意はしないのか」と尋ねると、なんと「髪の色の規定は特にない」との答えが返ってきました。私は施設の管理体制の緩さに不安を覚えてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび