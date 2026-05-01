「アムンディ・エビアン選手権」が賞金総額“1.7億円アップ” スポンサー増加で800万ドル→910万ドルに
7月9〜12日に行われる女子メジャー「アムンディ・エビアン選手権」（エビアン・リゾートGC/フランス）の賞金を増額することを、30日、大会が発表した。
【写真】エビアンで日の丸に包まれた古江彩佳
当初は総額800万ドル（約12億4800万円）と発表されていたが、ここに110万ドルが増額され、総額910万ドル（約14億1960万円）になる。アムンディ、エビアン、ダノン、ロレックスが率いるスポンサーズ・クラブの支援と、2026年からヒョソン・グループが新たに加わったことを理由に挙げた。先週行われた「シェブロン選手権」でも、大会開幕直前に元々発表されていた賞金に100万ドルが上乗せされ、総額900万ドル（約14億400万円）になっていた。また4月28日にはR＆Aが、今年の「AIG女子オープン」（全英）の賞金総額が1000万ドル（約15億6000万円、昨年は975万ドル）になることを発表。これが6年連続の増額となるなど、米女子ツアーでは近年メジャー大会の賞金上昇が続いている。エビアン選手権は、2013年にメジャーに昇格。24年大会は日本の古江彩佳が制した。またメジャーになる前にも宮里藍（09、11年）、小林浩美（1997年）が優勝している。昨年はグレース・キム（オーストラリア）が、ジーノ・ティティクル（タイ）とのプレーオフを制し、初のメジャータイトルを獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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