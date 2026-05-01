テニスの錦織圭選手が、今シーズン限りで引退することを自身のSNSで発表しました。

【映像】今季限りで引退を表明した錦織選手

全文をご紹介します。



「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです。限界に挑み続ける日々の中で、勝利の喜びや敗戦の悔しさ、満員の会場で感じたあの特別な空気は、何にも代えがたいものでした。また、度重なる怪我との戦いの中で、思うようにプレーできないもどかしさや、不安に押しつぶされそうになったこともありました。それでも『テニスが好きだ』『もっと強くなれる』という思いが、何度でも自分をコートに戻してくれました。そのすべての過程が、自分の人生を豊かにし、今の自分をつくってくれたと感じています。どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています。正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます。テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを心から幸せに思います。残りの試合も、一瞬一瞬を大切に最後まで戦い抜きます。錦織圭」

（ANNニュース）