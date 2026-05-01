愛美、初の企画ライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』」開催決定！DAY1に田所あずさ、DAY2に相羽あいなが出演！

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声優アーティスト・愛美が企画する初の2MANライブ「AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』（ヨミ：アイミ プレゼンツ 2マンライブショウ エーゲーム）」の開催が決定した。

愛美は、メディアミックスプロジェクト BanG Dream! にて戸山香澄役を務めるなど、声優・アーティストとして幅広く活躍。本公演は、愛美自身が企画する初の2MANライブ。豪華ゲストアーティストとのスペシャルなライブパフォーマンスが予定されている。

公演は2026年8月8日（土）・9日（日）の2日間、ヒューリックホール東京にて開催。各日異なるゲストを迎え、日替わりで2MANライブが行われる。

DAY1となる8月8日（土）には田所あずさが出演。DAY2となる8月9日（日）には相羽あいなが出演し、BanG Dream! での共演でも知られる愛美との特別なステージを届ける。

また、本公演ではグッズ付きチケットも販売。特典のTシャツはDAY1・DAY2で異なるデザインとなり、撮り下ろし写真を使用したビジュアルになる予定だ。

声優アーティスト同士の個性がぶつかり合う2日間限りのスペシャルライブ。チケットの最速先行受付もスタートしているため、ファンは是非チェックしてほしい。愛美が企画する新たなライブの幕開けに注目が集まる。

●イベント情報

AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』

DAY1：2026年8月8日(土) 開場18:00 / 開演19:00（予定）

出演：愛美・田所あずさ

DAY2：2026年8月9日(日) 開場16:00 / 開演17:00（予定）

出演：愛美・相羽あいな

会場：ヒューリックホール東京

チケット料金

・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）

※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 前方席＋グッズチケット ￥18,000（税込）

※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 グッズ付きチケット ￥16,500（税込）

※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 一般チケット ￥11000（税込）

FC最速先行：4月28日(⽕)20:00〜5月24日(⽇)23:59

お申込みはこちら

・愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」最速先行

https://fanicon.net/ticket/7702

※愛美 公式ファンコミュニティ「OKOMAISON」入会方法はこちら

https://fanicon.net/fancommunities/5037

・田所あずさ 最速先行

https://korone.fanbox.cc/posts/11809784

・相羽あいな 最速先行

https://hibikifan.com/contents/1069098

※受付開始・終了間際は、アクセスが集中し繋がりにくくなる場合もございます。

時間に余裕をもってお手続きください。

注意事項

※未就学児入場不可

※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。

※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。

※ドリンク代別

お問い合わせ

ライブエグザム

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

[主催] キングレコード

[後援] ブシロードムーブ

＜愛美 (ヨミ：あいみ)プロフィール＞



『探偵オペラ ミルキィホームズ』で声優デビュー。その後、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」発のリアルバンド「Poppin’Party」のフロントメンバー・戸山香澄役（Gt./Vo.）として、声優・音楽活動の両面で精力的に活躍。2025年5月26日には、3度目となる日本武道館公演を満員にするなど、その存在感をさらに高めている。

また、『呪術廻戦』（小沢優子役）や『桃源暗鬼』（漣水鶏役）など、話題作への出演も続き、確かな演技力で注目を集める。2021年4月にはKING AMUSEMENT CREATIVEより、移籍第1弾シングル「ReSTARTING!!」を発売し、ソロアーティストとしての活動を再開。多方面でその才能を発揮し、活躍の幅を広げている。

＜田所あずさ (ヨミ：たどころ あずさ)プロフィール＞



「第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン〜次世代声優アーティストオーディション〜」グランプリ。人気作の吹き替えやアニメ・ゲームのCVを担当する一方、アーティストとしても5枚のアルバムと14枚のシングルをリリースし、アーティスト活動10周年を記念したベストアルバムも現在発売中で、ソロライブも精力的に行う。

＜相羽 あいな (ヨミ：あいば あいな)プロフィール＞



2016年より声優として活動。元女子プロレスラーという異色の経歴を持つ。 2016年11月に1stシングル「夢のヒカリ君のミライ」をリリース。2017年2月からは、「BanG Dream!」より「Roselia」ボーカル・湊友希那役としてライブ活動をスタート。

2025年には『Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」』にて、東京・大阪を含む5都市でのアジアツアーを行い、国内のみにとどまらず活躍の幅を広げている。

関連リンク

愛美オフィシャルサイト

https://www.aimi.info

田所あずさ 公式X

https://x.com/AzusaTadokoro

相羽あいな 公式X

https://x.com/aibaaiai