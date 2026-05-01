ROIROM、初単独ライブ決定 結成から1年の集大成を体現【ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”】
【モデルプレス＝2026/05/01】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が、デビュー後初の単独ライブとなるROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”を開催することが発表された。
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5月7日に結成1年となるROIROM。4月30日深夜から始まった冠番組「ゲストはROIROM」（日本テレビ・木曜24：59〜）の番組内で、彼らのデビュー後初の単独ライブとなるROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”が7月19日・20日に横浜アリーナで開催されることが本人達からのコメントで発表された。2025年11月に有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にも関わらず約2万人を動員した2人。結成から1年の集大成を体現する、特別な夜となっている。
初単独ライブ決定を受けて本多は「デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！」、浜川は「こんにちは！浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせて頂けて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたら嬉しいです！早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね〜あいしてゆー◆（※◆は正しくは「ハート」）」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
・公演名：「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」
（ヨミ：ロイロム ファーストコンサート 2026 ミスティーク）
・開催日時：2026年7月19日（日）20日（月・祝）
7月19日公演 開場17時00分／開演18時00分（予定）
7月20日公演 開場16時00分／開演17時00分（予定）
・会場：横浜アリーナ（神奈川）
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◆ROIROM、初単独ライブ決定
5月7日に結成1年となるROIROM。4月30日深夜から始まった冠番組「ゲストはROIROM」（日本テレビ・木曜24：59〜）の番組内で、彼らのデビュー後初の単独ライブとなるROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”が7月19日・20日に横浜アリーナで開催されることが本人達からのコメントで発表された。2025年11月に有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にも関わらず約2万人を動員した2人。結成から1年の集大成を体現する、特別な夜となっている。
◆「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」公演概要
・公演名：「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」
（ヨミ：ロイロム ファーストコンサート 2026 ミスティーク）
・開催日時：2026年7月19日（日）20日（月・祝）
7月19日公演 開場17時00分／開演18時00分（予定）
7月20日公演 開場16時00分／開演17時00分（予定）
・会場：横浜アリーナ（神奈川）
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