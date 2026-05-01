大槻理子、圧巻のスレンダーボディを解禁♡ 好評グラビアが『FLASH』に再登場！

上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売

「劇団4ドル50セント」大槻理子が『FLASH』でアンコールグラビア！

秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に所属し、女優として躍進する大槻理子が『FLASH』に再登場した。

3月に同誌で披露した2年ぶりのグラビアが大きな反響を呼び、今回のアンコール掲載が決定。モデルさながらのスレンダーな肢体を惜しみなく披露している。舞台やドラマで見せる表情とは一味違う、眩いばかりの水着姿は必見だ。

【プロフィール】

大槻理子（おおつき・りこ）

24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身

2020年「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞。2022年公開の映画『犯人は吉田だっ！』にて主役を演じ、2024年秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団。舞台出演を中心に女優として活動。

そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@riko_ohtsuki）にて

【クレジット】

大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

【デジタル告知】

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