今の印象だけで決めつけない！ 発達障害かもと悩む前に知っておきたいこと【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

「発達が気になる子 」が増えている？

私たちの働くクリニックには、多くの子どもたちが来院してきます。私たちは、子どもの行動を観察し、言葉のやりとりなどを参考にしながら、子どもの状態を深掘りしていきます。

落ち着きがない、かんしゃくをよく起こす、コミュニケーションに困難があるなど、子どもの「今この瞬間」の状態が、このあとも続くと思い込んでいる人がいます。子どもの状態は、成長とともに変化していく可能性があるにもかかわらず、「発達障害だ」「グレーゾーンかも」と思って悩んでしまう場合があります。

ただ、こうしたタイプには、本当に発達障害がある子もいれば、グレーゾーンの子や、年齢的にまだ感情のコントロールができていないだけの子もいます。

子どもは成長の途中

子どもは、いうまでもなく成長の途中、変化のさなかにあります。いまできないことも、少したてばできるようになるかもしれません。いまの印象だけで子どもの姿全体を決めてしまうのではなく、これからの変化、成長をも見通していきたいところです。

近年、発達障害と診断される患者数は増えていますが、子どもの成長には多様性があり、一概にすべてが発達障害だとはいえないことも多くあります。

イラスト：本田佳世

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ