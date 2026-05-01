日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3017（-6.0 -0.20%）
ホンダ 1271（+4.5 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2811（-6 -0.21%）
みずほＦＧ 6735（+13 +0.19%）
三井住友ＦＧ 5542（+30 +0.54%）
東京海上 7173（-29 -0.40%）
ＮＴＴ 152（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2566（-16.5 -0.64%）
ソフトバンク 221（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 1944（+6 +0.31%）
三菱商 5051（+61 +1.22%）
三井物 5908（+12 +0.20%）
武田 5225（-45 -0.85%）
第一三共 2570（-18.5 -0.71%）
信越化 7249（+3 +0.04%）
日立 4962（+80 +1.64%）
ソニーＧ 3147（+34 +1.09%）
三菱電 6292（+61 +0.98%）
ダイキン 22241（+276 +1.26%）
三菱重 4653（+38 +0.82%）
村田製 5247（+91 +1.76%）
東エレク 47081（+2691 +6.06%）
ＨＯＹＡ 29258（+158 +0.54%）
ＪＴ 5845（-20 -0.34%）
セブン＆アイ 1872（+1 +0.05%）
ファストリ 73896（+306 +0.42%）
リクルート 7260（-43 -0.59%）
任天堂 7625（-62 -0.81%）
ソフトバンクＧ 5325（+106 +2.03%）
キーエンス（普通株） 72616（+1316 +1.85%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3017（-6.0 -0.20%）
ホンダ 1271（+4.5 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2811（-6 -0.21%）
みずほＦＧ 6735（+13 +0.19%）
三井住友ＦＧ 5542（+30 +0.54%）
東京海上 7173（-29 -0.40%）
ＮＴＴ 152（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2566（-16.5 -0.64%）
ソフトバンク 221（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 1944（+6 +0.31%）
三菱商 5051（+61 +1.22%）
三井物 5908（+12 +0.20%）
武田 5225（-45 -0.85%）
第一三共 2570（-18.5 -0.71%）
信越化 7249（+3 +0.04%）
日立 4962（+80 +1.64%）
ソニーＧ 3147（+34 +1.09%）
三菱電 6292（+61 +0.98%）
ダイキン 22241（+276 +1.26%）
三菱重 4653（+38 +0.82%）
村田製 5247（+91 +1.76%）
東エレク 47081（+2691 +6.06%）
ＨＯＹＡ 29258（+158 +0.54%）
ＪＴ 5845（-20 -0.34%）
セブン＆アイ 1872（+1 +0.05%）
ファストリ 73896（+306 +0.42%）
リクルート 7260（-43 -0.59%）
任天堂 7625（-62 -0.81%）
ソフトバンクＧ 5325（+106 +2.03%）
キーエンス（普通株） 72616（+1316 +1.85%）