日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3017（-6.0　-0.20%）
ホンダ　1271（+4.5　+0.36%）
三菱ＵＦＪ　2811（-6　-0.21%）
みずほＦＧ　6735（+13　+0.19%）
三井住友ＦＧ　5542（+30　+0.54%）
東京海上　7173（-29　-0.40%）
ＮＴＴ　152（-0.5　-0.33%）
ＫＤＤＩ　2566（-16.5　-0.64%）
ソフトバンク　221（-0.9　-0.41%）
伊藤忠　1944（+6　+0.31%）
三菱商　5051（+61　+1.22%）
三井物　5908（+12　+0.20%）
武田　5225（-45　-0.85%）
第一三共　2570（-18.5　-0.71%）
信越化　7249（+3　+0.04%）
日立　4962（+80　+1.64%）
ソニーＧ　3147（+34　+1.09%）
三菱電　6292（+61　+0.98%）
ダイキン　22241（+276　+1.26%）
三菱重　4653（+38　+0.82%）
村田製　5247（+91　+1.76%）
東エレク　47081（+2691　+6.06%）
ＨＯＹＡ　29258（+158　+0.54%）
ＪＴ　5845（-20　-0.34%）
セブン＆アイ　1872（+1　+0.05%）
ファストリ　73896（+306　+0.42%）
リクルート　7260（-43　-0.59%）
任天堂　7625（-62　-0.81%）
ソフトバンクＧ　5325（+106　+2.03%）
キーエンス（普通株）　72616（+1316　+1.85%）