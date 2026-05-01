東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.59 高値160.72 安値155.57
164.83 ハイブレイク
162.78 抵抗2
159.68 抵抗1
157.63 ピボット
154.53 支持1
152.48 支持2
149.38 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1731 高値1.1742 安値1.1655
1.1851 ハイブレイク
1.1796 抵抗2
1.1764 抵抗1
1.1709 ピボット
1.1677 支持1
1.1622 支持2
1.1590 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3604 高値1.3612 安値1.3454
1.3817 ハイブレイク
1.3715 抵抗2
1.3659 抵抗1
1.3557 ピボット
1.3501 支持1
1.3399 支持2
1.3343 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7814 高値0.7923 安値0.7806
0.8006 ハイブレイク
0.7965 抵抗2
0.7889 抵抗1
0.7848 ピボット
0.7772 支持1
0.7731 支持2
0.7655 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.59 高値160.72 安値155.57
164.83 ハイブレイク
162.78 抵抗2
159.68 抵抗1
157.63 ピボット
154.53 支持1
152.48 支持2
149.38 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1731 高値1.1742 安値1.1655
1.1851 ハイブレイク
1.1796 抵抗2
1.1764 抵抗1
1.1709 ピボット
1.1677 支持1
1.1622 支持2
1.1590 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3604 高値1.3612 安値1.3454
1.3817 ハイブレイク
1.3715 抵抗2
1.3659 抵抗1
1.3557 ピボット
1.3501 支持1
1.3399 支持2
1.3343 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7814 高値0.7923 安値0.7806
0.8006 ハイブレイク
0.7965 抵抗2
0.7889 抵抗1
0.7848 ピボット
0.7772 支持1
0.7731 支持2
0.7655 ローブレイク