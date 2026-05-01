東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.59　高値160.72　安値155.57

164.83　ハイブレイク
162.78　抵抗2
159.68　抵抗1
157.63　ピボット
154.53　支持1
152.48　支持2
149.38　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1731　高値1.1742　安値1.1655

1.1851　ハイブレイク
1.1796　抵抗2
1.1764　抵抗1
1.1709　ピボット
1.1677　支持1
1.1622　支持2
1.1590　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3604　高値1.3612　安値1.3454

1.3817　ハイブレイク
1.3715　抵抗2
1.3659　抵抗1
1.3557　ピボット
1.3501　支持1
1.3399　支持2
1.3343　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7814　高値0.7923　安値0.7806

0.8006　ハイブレイク
0.7965　抵抗2
0.7889　抵抗1
0.7848　ピボット
0.7772　支持1
0.7731　支持2
0.7655　ローブレイク