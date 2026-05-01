てんびん座は「“若返りのパワー”が宇宙から与えられる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年5月1日〜5月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2026年の5月は満月が2回も用意された特別な月。ひと月に満月が2回巡る時、2回目の満月は【ブルームーン】と呼ばれていて『見ると幸せになれる』とも言われているわよ♡ お月さまを味方につけているか、そうでないかで、人生に大きな差がつくのがこの5月のリアリティ。春のお月さまには、思いがけない幸運を招く、摩訶不思議なパワーがあるってコトをまずは知ってちょうだいね♪

とりあえずは、満月および新月のタイミングであなたの『意図』を明確にしておくことが大切。5月2日のさそり座の満月、5月17日のおうし座の新月、5月31日のいて座の満月……この3つの月のイベントはどれもパワフルだから、月のエネルギーに身をゆだねながら、この人生で何を成し遂げ、何を手に入れていきたいかを改めて意図してみてちょうだい☆ そうすれば、あなたの意図をカタチにするために、お月さまの磁力が実際に動き出していくと思うわよ♡

ちなみに5月6日にはブルズゲートの霊力が最大になるから、早起きをして太陽の光を浴びるのがおすすめ。おうし座の中心にあるブルズゲートは、具現化のエネルギーが凝縮した場所で、ここに太陽がぴったりと位置するのが5月6日の早朝なのよね♪ ブルズゲートの太陽は、夢をかなえるために必要なビジョンやバイタリティを与えてくれる。もちろん雨や曇りだったとしても、エネルギーはちゃんと届いていくから、東の地平線から昇る太陽に意識をつなげていけばOKよ♪

お月さま＆太陽と良好な関係性を築いていけば、潜在意識＆顕在意識が美しく統合されて、望み通りの人生をあなた自身が切り開けるようになる♡ 宇宙はいつでもあなたの味方で、あなたは最高の人生にふさわしいってコトを覚えておいてちょうだいね♪

■てんびん座へのメッセージ

生まれ変わったような、新鮮で純粋な心を取り戻す1カ月！ 今月は、幼い頃の記憶をたぐり寄せるような感覚で、楽しい毎日に出会えるはずよ！ 今の宇宙があなたに与える最高の贈り物は「若返り」のパワー!! 実際にお肌がピチピチして、心も体も若々しくなっていることに驚かれる方も多いのではないかしら？

この運気を生かすために大切なのは、十分な睡眠をとることよ☆ あなたが眠っている間に、「金星さんが若返り波動を送ってくれる」から、ぐっすり眠れるように意識しておくのが吉。ピローケースやデュベカバーを新調して、「寝室を整えること」をおすすめしておくわね♡

てんびん座のマジカルフラワー

バラ

バラをお部屋に飾るとお月さまと仲良くなれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）