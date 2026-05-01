ROIROMが、デビュー後初の単独公演『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を横浜アリーナで7月19日、20日に2日間にわたって開催する。

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同情報は、4月30日深夜よりスタートした自身初の冠番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ）内で、本人たちの口から明かされたものだ。

結成から約1年で積み上げてきた表現と進化を、一気に解放する“最初の到達点”とも言えるステージになるという。

タイトルの『MYSTIQUE』が示す通り、ROIROMが内包してきた神秘性や物語性がどのように立ち上がるのかも大きな見どころだ。音楽、演出、ビジュアルが一体となり、観る者を深く没入させるライブ体験を期待できる。

なお、本公演のチケットは本日5月1日10時よりファンクラブ先行受付がスタートとなっている。

■本多大夢 コメント

デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！

■浜川路己 コメント

こんにちは！浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせて頂けて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは「神秘的×ユニーク」をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたら嬉しいです！早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね～あいしてゆー♡

（文=リアルサウンド編集部）