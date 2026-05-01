中国のSNS・小紅書（RED）に21日、日本で徐々に恐怖を感じるようになったとの投稿があり、反響が寄せられた。

投稿者は「日本に長くいると徐々に世の中と隔絶されていく」と題し、「時に最も怖いのは、孤独そのものではない。気付かないうちに、自分が元いた世界から少しずつ消えていくことだ。日本に来たばかりの頃は、ただ住む国を変えただけだと思っていた。だが、実際には場所を変えたのではなく、ひとつの人間関係の網から静かに切り離されていっていた」とつづった。

そして、「最初は母国の友人とも連絡を取っていたが、やがてグループのメッセージに返信しなくなり、共通の話題も減り、彼らの話についていけなくなる。絶交したわけではない。それでも関係は潮が引くように、いつの間にか消えていく。さらに残酷なのは、彼らが去っていくのではなく、単純に自分を忘れていくことだ」と吐露した。

また、「自国では人は関係の中で生きている。親戚、同級生、友人、食事会、意見の応酬。たとえ煩わしくても、そこには『社会の中にいる』という感覚があった。ニュースについて語り、時事について批判し、顔を赤くして議論する。それは雑音だと思っていたが、離れてみて初めてそれが『つながり』だったと分かる。日本に来ると、そうしたものが突然途切れる。日常の会話は、何を食べるか、シフトの調整、書類の書き方といった身近なことばかり。大きな話題は生活から消えている。関心がないのではなく、誰も話を広げたくないのだ」と説明した。

さらに、「日本人の人間関係にはなかなか入れない。多くの人は自国との関係が薄れても、現地に溶け込めると思っている。だが現実は、難しい。礼儀はある。ただ距離もある。一緒に食事しても、それは仲間に入るということではない。一緒に働いても、それは受け入れられたことにはならない。人の中にいるようで、実際にはその外側に立っている」と表現した。

投稿者は、「やがて自分の関心も変わる。かつては世界の動きや国家の出来事に目を向けていたのに、今ではスーパーの卵が値上がりしたとか、明日は雨かどうかとか、ごみはいつ出すのかといったことが気になる。ふと感じる。自分が小さくなったと。それは謙虚さではなく、世界から退場してしまったということだ。そして最も怖いのは、それに慣れてしまうこと。議論しないことに慣れ、発言しないことに慣れ、関わらないことに慣れる。やがて『外のことは自分には関係ない』と思うようになる。そしてそれを楽だと感じ始める。隔絶されることではなく、隔絶に慣れてしまうことこそが最も恐ろしい」と記した。

そして、「母国では世界に巻き込まれて生きていたが、日本では世界の方が静かに遠ざかっていく。働き、食べ、寝るという日々の中で、まるでガラスの中に入れられているような感覚になる。世界は見える。だが触れることはできない。日本に長くいて、必ずしも孤独になるわけではない。というよりも、いつの間にか『参加者』から『傍観者』へと変わっていく。孤高に生きているというのではない。ただ、静かに世界から忘れられていくということだ」と結んだ。

この文章に中国のネットユーザーからは「めちゃくちゃ分かる」「よく言った。私も同じ感覚だよ」「私は今、両親も含めて連絡が付く人が5人しかいない（泣）」「同感。日本に十数年いたけど、もう帰国したよ」「日本に長くいると自分自身が怖くなってくる。だから、長くとどまらない方がいい」「良い悪いは置いておいて、確かに薄まっていく感じはするよね」といった声が上がった。

一方で、「それって良いところじゃないの？」「まさにその感覚を味わうために日本に行こうとしてるんだけど」「私みたいな性格の人間には適している」「逆にそれがいいんだよ。人なんて最後にはみんな一人だ」「私はそういうの好き。一人で動いて、周りの誰も私を気にしない。快適で自由自在」「それがまさに私の理想の状態。世の中の騒動なんて、自分と何の関係があるの？自分の生活を良くすることを考えるだけで十分」といった声が多かった。

また、「それはすごく良いことだ。変な邪魔が入らないし、目標があれば（集中できるので）容易に達成できる」「国内の包囲されているような感覚はみんな虚偽的な幻想にすぎず、むしろ何の役にも立たない悩みの種でしかない。日本での生活こそが本来あるべき姿なんだよ」「人間なんて元々ちりみたいなもの。そんなに大きな存在じゃない。自分の心が求めていることこそが一番重要。他人がどうかなんて気にする必要ない。一人で生まれ、一人で死んでいく。ただそれだけ」といったコメントも寄せられている。

このほか、「日本だけじゃない。どこでも同じだよ」「中国国内も今では同じ。友人からの連絡といえば、金を貸してほしいとか、祝い金が欲しいという話ばかり。普段は顔なんて合わせないで、それぞれがスマホの世界に浸っているのにね」「中国でもそう。友達はますます少なくなっている。社交なんてあったもんじゃない」「国内でも年を取ると徐々にそうなっていくよ。だから、環境の変化っていうのは単なる要素にすぎない」との意見も少なくなかった。（翻訳・編集/北田）