陸上・青木アリエ単独インタビュー

昨年、陸上界の新星として注目を集めた青木アリエ（日体大4年）が3日、静岡国際で本種目の女子400メートル今季初戦を迎える。昨年のこの大会で日本記録を上回る51秒71を記録し、9月の東京世界陸上で日本代表も経験した。しかし、突如ヒロインとなった女子大生スプリンターは知られざる苦悩を抱えていたという。「THE ANSWER」の単独インタビューで迫った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

飛躍のシーズンを終えた頃、青木の心は折れかけていた。

「初めて心の底から『陸上を辞めてもいいんじゃないかな』と思いました」

陸上界を驚かせたのは昨年5月だった。静岡国際の女子400メートルで51秒71を記録。当時はペルー国籍だったため、日本記録にはならなかったが、大記録と共に「フロレス・アリエ」の名が一躍広まった。ただ、ずっと胸の内に隠していた心境を明かす。

「日本記録と言われたり、日本最高記録と言われたり。国籍のこともゼロから説明しないといけないので『触れてほしくないな』と思っていました」

翌6月に日本国籍を取得し、初出場した日本選手権は、大会前に右手人さし指を骨折するアクシデントがありながらも3位。「青木アリエ」に改名し、9月の東京世界陸上混合4×400メートルリレーで初めて日の丸を背負った。

しかし、開幕3日前に伝えられたのは、まさかのメンバー落ち。8位入賞した仲間の雄姿はスタンドから見届けた。夢に見た大舞台。「何のために陸上をやっているんだろう」。喪失感は大きく、3週間後に出場したシーズン最終戦、国民スポーツ大会では涙した。

11月から、部活動は1か月間オフに。“陸上”を視界から消した。

昨季の日本選手権前には発熱「ストレスとの向き合い方が分からなかった」

「スパイクは手放しました。日本選手権のメダルも、練習着も実家に戻して、目に入らないようにした。実家に帰ったり、3泊4日で大阪に旅行したり。でも、1週間くらい経った頃にはジムで筋トレをしていて。陸上をやらないと逆に気持ち悪い感じがして、走りにも行って『結局、陸上が好きなんだな』と実感しましたね」

静岡・浜松出身。5歳年上の姉と、双子の兄との3きょうだい。中学で陸上を始め、東海大翔洋高2年では、インターハイの女子400メートルで6位入賞した。一時はスランプに陥るも、8キロ減量など肉体改造の末、日体大2年で日本インカレを制するなど復活。ただ、大きなプレッシャーを感じていたことも明かす。

「昨季まではストレスとの向き合い方が全く分からなくて。オフも『外出したら疲労が溜まっちゃう』と思って、友達とも遊びに行かなかった。陸上で嫌なことがあった時に、どう発散したらいいのか分かっていなかったので、溜め込んでしまうことが多かったです」

サングラスをかけ、鍛え抜かれた肉体でトラックを駆ける。しかし、素顔は“普通”の女子大生。突如、あまりに眩しいスポットライトを浴びた負担は、やっぱり大きかった。

「ありがたいことに声をかけてもらえたり、インスタでメッセージをもらえたりします。でも、すごくメンタルが弱いので、体調に出てしまう。日本選手権の3日前にも、高熱で体調を崩して。最近はSNSで発信する人も多いので『良いタイムを出さないと、どう思われるのかな』と考えちゃいます」

苦悩の1年を経て…学生ラストシーズンへの思い

筆者が青木を初めて取材したのは、大学2年春の関東インカレ。取材中、大人たちに囲まれても見せる天真爛漫な笑顔が印象的だった。あれから2年。苦しい経験も前向きに捉える、大人になった21歳の姿があった。

「最近のオフは、家具を見て部屋をオシャレにしたり、お花が好きなのでお花屋さんに行ったり。楽しみを作りながら陸上をやっています。世界陸上の時は（メンバー落ちに）『何で私が……』と思っていたけど、あの経験もこれからの陸上人生にとって良いことだったのではないかなと思います」

いよいよ学生ラストシーズンが始まる。大学卒業後の進路は「未定」。24歳になる2028年ロサンゼルス五輪での活躍も期待されるが、青木らしい考え方を明かす。

「もともと軽い気持ちで始めた陸上だったけど、高校、大学と辞めようと思うタイミングで先生たちとの出会いがあって続けてきた。みんなに結構びっくりされるんですけど、大学で辞める可能性があってもいいんじゃないかなと思います」

だからこそ、感謝を伝えたい人がいて、自身の走りで見せたいものがある。

「楽しいだけだと、陸上っぽくない。苦しい場面があるからこそ、楽しさに気付けるんじゃないかなと思います。タイムが全てではなくて、陸上競技を楽しむことを伝えたい。あと1年間、アスリートとして、日体大の学生として、たくさん支えてもらった人たちに、恩返しできる結果を出したいです」

苦悩の1年を経て、青木は明るく笑った。

「成長しました！」

背負った重荷も力に変えて、青木らしく走る。

■青木アリエ / Arie Aoki

2004年6月4日生まれ。静岡県浜松市出身。父はペルーと日本、母はペルーとイタリアにルーツを持つ。中学で陸上を始め、東海大翔洋高2年には女子400メートルでインターハイ6位入賞。日体大では2年から関東インカレ200＆400メートルで2年連続2冠、日本インカレ400メートルで連覇。昨年6月に日本国籍を取得し、初出場した日本選手権は3位。9月の東京世界陸上で混合4×400メートルリレーのメンバーに選出された。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）