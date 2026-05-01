女優の大竹一重が4月28日、自身のインスタグラムを更新。元アイドルとの2ショットを投稿した。



【写真】ダブルで漂う艶っぽさ そろえたようなピンクのドレス姿

大竹は「大好きな法子様がコットンクラブ2回目のご出演ということで、今回も行かせて頂きました!!」と報告した。隣に並ぶV字の淡いピンクのドレス姿は歌手で女優の酒井法子。酒井は4月25、26日に都内でアコースティックライブを開催している。



「透明感のある歌声 可愛いお姿 更に大人の女性の色香が漂い素敵でございました～ ああ、本当に可愛い❤」とうっとり。 イベントへの申し込みが遅かったため、座席位置は期待していなかったそうだが、「後方のお席かな～と思ったら…なんとかぶりつきのお席でしっかり堪能させて頂きました」と、最高の時間を過ごせたことを明かす。



酒井は1971年生まれ、福岡市出身。化粧品メーカーのイメージガールコンテスト入選をきっかけに、86年に日本テレビ系ドラマ「春風一番！」でデビュー。87年には歌手デビューし、95年には「碧いうさぎ」が大ヒット。「のりピー語」でも一世を風靡した。



2人は2023年に舞台「ごりょんさん」で共演。女優・風祭ゆきらと“親子三代ママ稼業”の物語を演じている。「法子さんはいつも肩の力が抜けていて、自然体で、そこがとても魅力的なのです。 私もあんな風になりたいな～といつも思います」とつづった。



ドレスアップした大人女性の美しさに、ファンからは「華やか」「素敵」「ナイスツーショットですね」「美しさと親密さが伝わってくる素晴らしい画像」といったコメントが届いていた。



大竹は1972年生まれ、東京都出身。94年にミス日本を選ばれ、写真集「ひとえ」が大ヒット。東映Vシネマへの出演やフジテレビ系「ザ・美容室」(2000年)でも人気を呼んだ。テレビや舞台でも活躍している。美しすぎる時代劇「あ・うん♡ぐるーぷ」主宰メンバーでもある。



（よろず～ニュース編集部）