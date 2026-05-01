ROIROM、“異例”横浜アリーナでデビュー後初単独ライブ「とても光栄」 テーマは「神秘的×ユニーク」【コメント全文】
本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、デビュー後初の単独ライブ『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を7月19日、20日の2日間にわたって、神奈川・横浜アリーナで開催する。
【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROM
ROIROMは、デビュー後初の単独ライブの開催を日本テレビ系冠番組『ゲストはROIROM』（毎週木曜 深0：59）内で発表した。昨年11月に東京・有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にもかかわらず約2万人を動員した2人。結成からの1年の集大成を体現する、特別な夜に期待が集まる。
きょう1日午前10時からファンクラブでのチケット先行発売が開始される。
【コメント全文】
■本多大夢
デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！
■浜川路己
こんにちは！浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせていただけて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは「神秘的×ユニーク」をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせていただきながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたらうれしいです！早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね〜あいしてゆー▼（※▼＝白ハート）
【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROM
ROIROMは、デビュー後初の単独ライブの開催を日本テレビ系冠番組『ゲストはROIROM』（毎週木曜 深0：59）内で発表した。昨年11月に東京・有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にもかかわらず約2万人を動員した2人。結成からの1年の集大成を体現する、特別な夜に期待が集まる。
【コメント全文】
■本多大夢
デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！
■浜川路己
こんにちは！浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせていただけて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは「神秘的×ユニーク」をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせていただきながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたらうれしいです！早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね〜あいしてゆー▼（※▼＝白ハート）