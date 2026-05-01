“芸能デビュー30周年”酒井若菜、13年ぶり写真集発売決定 先行カットも解禁
俳優の酒井若菜（45）が、芸能デビュー30周年を記念した写真集を7月1日に発売することが決定した。写真集としては約13年ぶりとなり、「2026年の酒井若菜の今」を切り取った一冊となる。
【写真】タイトワンピで…風情溢れる街並みに身を委ねる酒井若菜
撮影の舞台は台湾。あたたかな風が吹く田舎道や国内最大の湖を望むラグジュアリーホテルの一室、活気ある都市の交差点など、多彩なロケーションの中で自然体の姿を収めた。飾らない佇まいと、時を重ねたからこその落ち着きが印象的な内容となっている。
撮影を担当したのは写真家・佐内正史氏。酒井本人の強い希望により実現したタッグで、被写体と撮り手の関係性が生み出す柔らかな空気感も見どころのひとつだ。
酒井は1990年代後半から2000年代にかけて数多くの雑誌の表紙を飾り、一時代を築いた存在。その後は俳優としての活動に加え、作家としてもキャリアを広げてきた。30周年を迎えた2026年、大人の女性としての穏やかな輝きをまとい、“永遠のミューズ”と呼ばれる存在感を改めて示す。
また、5月1日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭12ページ特集に登場。同誌の表紙を飾るのは2002年以来、24年ぶりで、写真集の先行カットが掲載されている。
酒井は、栃木県出身。96年、芸能界デビュー。『FRIDAY』をはじめ多くの雑誌で表紙を飾り人気を博したのち、『池袋ウエストゲートパーク』、『木更津キャッツアイ』などのTVドラマ出演を機に俳優としての存在感を高める。08年、初めての自著となる小説を発表後、エッセイ本の刊行、文学誌への寄稿など作家としての活躍も注目されている。
【写真】タイトワンピで…風情溢れる街並みに身を委ねる酒井若菜
撮影の舞台は台湾。あたたかな風が吹く田舎道や国内最大の湖を望むラグジュアリーホテルの一室、活気ある都市の交差点など、多彩なロケーションの中で自然体の姿を収めた。飾らない佇まいと、時を重ねたからこその落ち着きが印象的な内容となっている。
酒井は1990年代後半から2000年代にかけて数多くの雑誌の表紙を飾り、一時代を築いた存在。その後は俳優としての活動に加え、作家としてもキャリアを広げてきた。30周年を迎えた2026年、大人の女性としての穏やかな輝きをまとい、“永遠のミューズ”と呼ばれる存在感を改めて示す。
また、5月1日発売の『FRIDAY』では表紙と巻頭12ページ特集に登場。同誌の表紙を飾るのは2002年以来、24年ぶりで、写真集の先行カットが掲載されている。
酒井は、栃木県出身。96年、芸能界デビュー。『FRIDAY』をはじめ多くの雑誌で表紙を飾り人気を博したのち、『池袋ウエストゲートパーク』、『木更津キャッツアイ』などのTVドラマ出演を機に俳優としての存在感を高める。08年、初めての自著となる小説を発表後、エッセイ本の刊行、文学誌への寄稿など作家としての活躍も注目されている。