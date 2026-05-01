◆部下を潰す上司がスルーする“しぐさ”とは？

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

大丈夫だったはずなのに……

部下との面談や日々の業務連絡の中で、「進捗はどう？」「困っていることはない？」と尋ねた際、多くの部下は「大丈夫です」「問題ありません」と答えるものです。しかし、後になって重大なミスが発覚したり、突然メンタル不調を訴えられたりといった経験はないでしょうか？

マネジャーとして、部下の発する言葉を尊重し信じることは大切です。しかし、対人コミュニケーションにおいて表面的な言葉だけを鵜呑みにしていると、重大なサインを見落としてしまう危険性があります。言葉の裏に隠された「本音」に気づくスキルが不可欠です。

言葉と身体のギャップに「本音」が隠れている

部下は、上司に心配をかけまいとする責任感や、自身の評価への懸念から、無理をしてでもポジティブな言葉を発しがちです。つまり、「大丈夫」「問題ない」といった口先の言葉とは裏腹に、体が発している“無意識のサイン”には本音がにじみ出ている可能性があるということなのです。

口では「順調です」と言いながらも、視線が泳いでいたり、声のトーンが普段より沈んでいたり、あるいは不自然に早口になっていたり。こうした言語と非言語（ノンバーバル）のギャップにこそ、部下が抱える本当の不安やSOSが隠されています。

「無意識への共感」が相手の心を開く鍵

では、そのような微細なサインに気づいたとき、マネジャーとしてどのように接すればよいのでしょうか？ 決して「本当は問題があるんじゃないか」と理詰めで問い詰めてはいけません。

大切なのは、その変化を見逃さずに、「大丈夫っていっているけど、もしかしたら不安があるのかも。もう少し話してみようか？」と優しく寄り添う姿勢です。このように声をかけられれば、相手は「上司は自分のことをよく見て、ちゃんとわかってくれてる」と感じて、警戒を解心を開いてくれるはずです。

「共感上手」なリーダーがチームの成果を最大化する

表面的な言葉だけでなく、相手の奥底にある感情や無意識の状態にアプローチすること。このような“無意識への共感”が、組織やチームの心理的安全性を高めて信頼関係を強め、結果として離職率の低下やパフォーマンス向上にもつながるのです。

相手を受け入れるマインド（心）、ペースを合わせる技術（技）、姿勢や視線の同調（体）といった基本を身につけたうえで、実践的な対話の技術を磨くことが重要です。これら3つのセオリーは、単なる相槌を超えて、共感の“奥行き”を広げるための具体的な行動指針です。

心・技・体で対話の土台を整えたあなたが、実際のコミュニケーションの場でこの3つを意識して実践すれば、部下の本音を自然に引き出せる、コミュ力の高い「共感上手」として一目置かれる存在になれるはずです。

ぜひ、今日からのマネジメントに「無意識のサインの観察」を取り入れ、より強固なチームづくりに役立ててください。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。