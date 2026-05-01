なぜ距離を置かれるのか ？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

距離を置かれる人の共通点

「この人、なんか話しにくいな」

はっきり嫌われているわけではない。

でも、なぜか会話が続かない。距離を置かれる。

こういう人には、ある共通点がある。

それは、相手ではなく“自分の考え”に意識が向いていることだ。

何を言うべきか、どう見られるか。

頭の中で考えるほど、会話は少しずつズレていく。

では、どうすればいいのか。

ヒントになるのが、「本当に自分にとって重要なこと」をはっきりさせることだ

自分にとって何が大切かを知ろう

まずは深呼吸をして、「今、自分にとって重要なものは何？」と自問しよう。

物事に積極的に注意を向けるのと同じく、本当に重要なことをリストアップすると、それだけで驚くほどの効果がある。 仕事のやり方を変えるきっかけ（優先順位を変更したり、仕事の内容によってモードを切り替えたりする）にもなるし、つねに頭の片隅に重要なことを留めておきやすくなる。忙しい1日の途中や、一度にたくさんのことが押し寄せてきて圧倒されているときは、少しだけ立ち止まってみてほしい。深呼吸をして、「今、自分にとって重要なものは何？」と自問しよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

距離を置かれる人は、

“どう見られるか”を優先している。

だからこそ必要なのは一つ。

「何が大切か」という自分の基準に意識を戻すことだ。

深呼吸して、「今、自分にとって重要なものは何か」と問い直す。

その一瞬で、会話のズレはなくなる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）