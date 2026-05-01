17年前、衝撃“丸刈りCM”で一世風靡…アユミが盗難被害を告白し激怒「優しく言っているうちに」

タレントのアユミが激怒した。

4月29日、アユミは自身のSNSを更新。

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「誰かがパパのエンブレムを盗んでいったんだけど（笑）」というコメントとともに、1枚の写真を投稿した。

写真には、BMWのフロント部分が写っている。だが、本来あるはずのエンブレムが跡形もなく消えていた。

アユミは思いもよらぬ盗難被害に対し、「パパが泣いている」「優しく言っているうちに、さっさと返しなさいよ」と警告している。

（画像＝アユミSNS）

（写真提供＝OSEN）アユミ

1984年生まれのアユミは、2002年にK-POPガールズグループSugarのメンバーとしてデビュー。2006年にグループが解散すると活動拠点を日本に移し、2009年には「ICONIQ」名義で活動。ベイビーショート（丸刈り）でのCMが世間に多大なインパクトを与えた。2017年にはフジテレビ系ドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- THE THIRD SEASON』にも出演していた。

その後、活動の拠点を再度韓国へと移し、タレントとして活躍。2022年に年上の実業家と結婚し、2024年6月に長女を出産した。

◇アユミ プロフィール

1984年8月25日生まれ、鳥取県出身。2001年に4人組ガールズグループ「Sugar（シュガー）」のメンバーとして韓国デビュー。その後、SMエンターテインメントに移籍し、2006年からはソロ歌手としてデビューした。2008年からはエイベックス・エンタテインメント所属となり、「ICONIQ」へと芸名を変更。“丸刈り”になるCMは日本で大きな話題になった。2016年からは「伊藤ゆみ」と名乗り、『コード・ブルー〜ドクターヘリ緊急救命〜THE THIRD SEASON』（2017年）や『海月姫』（2018年）などのドラマにも出演した。2020年1月にエイベックスを退所。2020年3月から韓国に戻り、韓国活動を再開している。