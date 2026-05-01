マヂカルラブリー村上、双子誕生を生報告「男女の双子が生まれました」 相方・野田クリスタルが拍手で祝福
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）が4月30日放送のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0』で、妻で踊り手・いとくとら（36）が双子を出産したことを報告した。
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました」と報告。突然の報告に野田クリスタルは「もう生まれたんだ」とポツリ。続けてロケ中にパンサーの尾形貴弘から「相方になんか双子、生まれたらしいな」と声をかけられ、すでに知っていたことを明かし、笑いを誘っていた。
村上は「ちゃんと生まれるかもどうかも分かんないし」と伝えるのにも不安があったことを吐露。尾形が野田に双子であることも伝えていたと知り「尾形さん！うまくいかねえな、大きい発表うまくいかないんだろうな」とこぼしていた。
改めて「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田が拍手で祝福していた。
また、いとくとらも自身のインスタグラムを更新。「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」とつづっていた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。
【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとら
番組中「お話がありまして」と切り出した村上は「村上さんに子どもが生まれました」と報告。突然の報告に野田クリスタルは「もう生まれたんだ」とポツリ。続けてロケ中にパンサーの尾形貴弘から「相方になんか双子、生まれたらしいな」と声をかけられ、すでに知っていたことを明かし、笑いを誘っていた。
改めて「男女。男女の双子、双子が生まれました」と報告し、野田が拍手で祝福していた。
また、いとくとらも自身のインスタグラムを更新。「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700グラム越え、第二子の男の子は3000グラム越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」とつづっていた。
マヂカルラブリーは、2002年より個々に活動し、村上が野田クリスタルのライブを見て声をかけ、2007年にコンビ結成。『M-1グランプリ2017』決勝進出（10位）、『キングオブコント2018』決勝進出（7位）、『R-1ぐらんぷり2020』優勝（野田クリスタル）、『M-1グランプリ2020』優勝、『キングオブコント2021』決勝進出（9位）。村上といくらは2022年7月7日に結婚した。