【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは氷上の格闘技
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、音楽に合わせて踊りを楽しむ広い会場、氷の上を滑走しながら激しく競い合うスポーツ、そしてパソコン画面を快適にスクロールさせるための部品という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
だん□□ーる
あい□□っけー
まう□□いーる
ヒント：音楽が流れる中でペアやグループが踊りを楽しむための広い部屋や施設を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すほ」を入れると、次のようになります。
だんすほーる（ダンスホール）
あいすほっけー（アイスホッケー）
まうすほいーる（マウスホイール）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、社交の場、ウィンタースポーツ、そしてデジタル機器の操作に関わる用語という、ジャンルの異なる3つのカタカナ語を組み合わせました。聞き慣れた単語を音素の単位で捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識の引き出しを丁寧に整理して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、音楽に合わせて踊りを楽しむ広い会場、氷の上を滑走しながら激しく競い合うスポーツ、そしてパソコン画面を快適にスクロールさせるための部品という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あい□□っけー
まう□□いーる
ヒント：音楽が流れる中でペアやグループが踊りを楽しむための広い部屋や施設を思い浮かべてみてください。
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正解：すほ正解は「すほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すほ」を入れると、次のようになります。
だんすほーる（ダンスホール）
あいすほっけー（アイスホッケー）
まうすほいーる（マウスホイール）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、社交の場、ウィンタースポーツ、そしてデジタル機器の操作に関わる用語という、ジャンルの異なる3つのカタカナ語を組み合わせました。聞き慣れた単語を音素の単位で捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識の引き出しを丁寧に整理して、正解を導き出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)