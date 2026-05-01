「日高地方の悲願」達成！

国土交通省 室蘭開発建設部が北海道の道央エリアで建設を進めていた日高自動車道（日高道）において、日高厚賀ICから新冠ICまでの延長9.1km区間が2026年2月28日に開通しました。

この区間の開通は、単なる道路の延伸以上に「日高地方の悲願」としての側面が強く、ネット上やSNSではポジティブな反応が寄せられています。

【画像】超便利!? これが「31分劇的ショートカット」する日高道のルートです！ 画像で見る（15枚）

日高道は、苫小牧市と浦河町を結ぶ計画で整備されている国土交通省管轄の自動車専用道路で、一般国道235号に指定されています。この道路は、広域的な交通ネットワークを形成し、日高地域と道央地域の間のアクセス性を高めることを目指しています。今回の開通により、これまで供用されていた道央道の苫小牧東ICから日高厚賀ICまでの約60kmの区間がさらに東へ延伸されました。

新設された新冠ICを含むこの9.1kmの区間の開通は、地域の交通に大きな変化をもたらします。従来、苫小牧市〜新ひだか町間を一般道で移動するには1時間50分ほどを要していましたが、日高道を利用することで所要時間は31分も短縮されます。

日高道が通る日高町や浦河町は、全国の競馬場で活躍する競走馬を育てる生産牧場が数多く存在する、日本有数の馬産地として名高い地域です。馬を輸送する専用の馬運車は、一般道では信号による停止や路面からの揺れで馬にストレスを与え、不調や負傷につながるリスクが存在しました。そのため、安全かつ効率的に馬を輸送できるルートとして、今回の開通には大きな期待が寄せられています。

また、産業面では農業への貢献も見込まれます。浦河町や様似町で盛んに生産されているブランドいちご「すずあかね」は、夏季には北海道の道外出荷量の約8割を占めるといわれています。流通の利便性が向上することで、地元の農産業の活性化につながるものとみられます。

住民の生活にも重要な影響を与えます。日高地域は心筋梗塞や脳卒中といった急性期医療を担う施設が少なく、これらの症例による死亡率が全国平均より高い状況にあります。日高道の延伸は、苫小牧市や札幌市にある高次医療施設への搬送時間を短縮させ、住民の安心につながる重要な変化です。

さらに、このエリアでは2021年にJR日高本線の一部区間が廃線となり、移動手段はクルマや便数の少ないバスが中心となっています。今回の開通で苫小牧方面へのアクセス性が飛躍的に向上し、住民の生活利便性も高まります。

日高道は現在、新冠ICからさらに東に位置する静内IC（仮）と東静内IC（仮）の区間が事業中であり、今後も延伸工事が進められる計画です。

同区間の開通に対し、「苫小牧までが本当に近くなった」「今までは国道235号で時間がかかっていたのが嘘のよう」といった、30分以上の短縮効果を実感する声や、1998年の厚真IC開通から約30年かけて少しずつ延びてきた経緯を知る人々からは、「やっとここまで来たか」「感無量」といった長年の歴史を振り返る投稿が目立ちます。

また、競走馬の輸送に関わる人々や競馬ファンからは、「信号のストップ＆ゴーが減るのは馬のストレス軽減に直結する」「高額な種牡馬や幼駒の移動が安全になる」と、日高の基幹産業である馬事へのメリットに対し称賛する声も寄せられています。

さらに、「緊急搬送で苫小牧や札幌の病院に行く際の時間が短縮されるのは大きい」「国道が海沿いで津波の不安があるため、内陸を通る日高道は安心」という、防災・医療面での信頼感を示す声が非常に多く見られました。