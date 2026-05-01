「合計７点入る」元日本代表の石川直宏と稲本潤一が“5/2多摩川クラシコ”のスコアを大胆予想
2026年５月２日に開催予定の多摩川クラシコ（FC東京対川崎フロンターレ）を前にFC東京OBの石川直宏氏と川崎OBの稲本潤一氏が特別対談を実施。注目の一戦に向け、両氏はスコアを予想した。
石川氏は４−１でFC東京の勝利、一方で稲本氏は４−３で川崎の勝利。ともに点の取り合いとなる展開を予想した。
稲本氏は「このスコアがたぶん観ていて一番面白いのかな」とコメント。「合計７点入る試合っていうのはやっぱり家族の思い出にはなる試合だと思いますし。それがフロンターレの家族の思い出、フロンターレ・ファンの家族の思い出になる試合になればいいかな」と、アウェーチームの白星に期待を込めた。
石川氏は「点の取り合いっていうところで。とはいえ、点は取られたくない」と希望を込めて１失点に。そのうえで、「味スタが４回沸くシーンを観たい」とホームチームのゴールラッシュを思い描いた。
また、注目選手についても言及した。
石川氏が挙げたのはFC東京のMF常盤亨太だ。「今年からしっかりとポジション奪って、存在感を示している」と評価し、「彼のプレーをぜひフロンターレのサポーターにも知ってほしい」と語った。
稲本氏がピックアップしたのは川崎のDF丸山祐市だ。「チームとして前に比重がかかりやすいので、後ろでどれだけ踏ん張れるか。あとリーダーシップ」が重要になると分析。「一番喋れるマルがリーダーシップを発揮できれば勝機はあるのかな」と、古巣対戦となるベテランへの期待を口にした。
両レジェンドは、多摩川クラシコが熱戦になる理由を「意地と意地とのぶつかり合い」（石川氏）、「プライドとプライドのぶつかり合い」（稲本氏）と表現。
石川氏は「どれだけ点取られようが点取りに行く」という攻撃的なサッカーを期待すれば、稲本氏も「やっぱり取り合い」と、激しい試合展開を望んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FC東京の19歳が躍動！ 正確ショット＆神コースPK弾の２発！
石川氏は４−１でFC東京の勝利、一方で稲本氏は４−３で川崎の勝利。ともに点の取り合いとなる展開を予想した。
稲本氏は「このスコアがたぶん観ていて一番面白いのかな」とコメント。「合計７点入る試合っていうのはやっぱり家族の思い出にはなる試合だと思いますし。それがフロンターレの家族の思い出、フロンターレ・ファンの家族の思い出になる試合になればいいかな」と、アウェーチームの白星に期待を込めた。
また、注目選手についても言及した。
石川氏が挙げたのはFC東京のMF常盤亨太だ。「今年からしっかりとポジション奪って、存在感を示している」と評価し、「彼のプレーをぜひフロンターレのサポーターにも知ってほしい」と語った。
稲本氏がピックアップしたのは川崎のDF丸山祐市だ。「チームとして前に比重がかかりやすいので、後ろでどれだけ踏ん張れるか。あとリーダーシップ」が重要になると分析。「一番喋れるマルがリーダーシップを発揮できれば勝機はあるのかな」と、古巣対戦となるベテランへの期待を口にした。
両レジェンドは、多摩川クラシコが熱戦になる理由を「意地と意地とのぶつかり合い」（石川氏）、「プライドとプライドのぶつかり合い」（稲本氏）と表現。
石川氏は「どれだけ点取られようが点取りに行く」という攻撃的なサッカーを期待すれば、稲本氏も「やっぱり取り合い」と、激しい試合展開を望んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FC東京の19歳が躍動！ 正確ショット＆神コースPK弾の２発！