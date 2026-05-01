【日本】
東京消費者物価指数（4月）08:30
予想　1.8%　前回　1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【豪州】
生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）10:30
予想　N/A　前回　0.8%（前期比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.9%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想　53.6　前回　53.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（3月）15:30
予想　N/A　前回　0.9%（前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想　54.0　前回　54.0（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想　53.3　前回　52.7（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります