【日本】

東京消費者物価指数（4月）08:30

予想 1.8% 前回 1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【豪州】

生産者物価指数（PPI）（2026年 第1四半期）10:30

予想 N/A 前回 0.8%（前期比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00

予想 -0.2% 前回 0.9%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30

予想 53.6 前回 53.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（3月）15:30

予想 N/A 前回 0.9%（前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45

予想 54.0 前回 54.0（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（4月）23:00

予想 53.3 前回 52.7（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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