ポストシーズン最終日にド派手な一発だ。KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が4月30日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。東場の親番に役満・四暗刻を炸裂させ、チームをファイナルに導く1勝を上げた。

【映像】滝沢、役満・四暗刻成就の瞬間

大きな一撃が試合を決めた。当試合は起家からBEAST X・中田花奈（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、滝沢の並びでスタート。東1局、内川が渡辺から5200点のロンアガリ、東3局では渡辺に中田が5800点（供託2000点）を献上した。

試合が大きく動いたのは東4局だ。親の滝沢は6筒・八万・2筒が重なり、4筒・9索がシャンポン待ちに。実況の日吉辰哉（連盟）はこの状況を受け「先日、下石（戟）の親の大三元が出たばかりだぞ！またしても役満が出るか！」とテンションは最高潮に。

そんな中、渡辺がリーチで仕掛けるが、その直後に滝沢は9索をツモり親の役満・四暗刻が成就、48000点（供託1000点）という特大加点に成功した。チームをファイナル進出に導く大きすぎる一撃に、日吉は「決まってしまった！格闘倶楽部だ！」と絶叫した。

南2局2本場では渡辺が滝沢から12000点（＋300点、供託1000点）をアガって意地を見せるも、滝沢がトップのままで対局終了。この場面で役満を炸裂させた麻雀ヒーローの姿をファンは「さすがたっきー！」「ヒーローすぎる」など絶賛した。

Mリーグ通算31回目、今シーズン6回目の役満成就。自身もMリーグで3発目の役満となったわけだが、滝沢は「ここが僕のピークで、（ファイナルは）チームメイトに託すイメージです。（手が）偶然入っただけです」といつも通り飄々と語った。

最後に「一旦、大変なことが起きなければ通過できるというところまで来たんですけど、油断せずにこの先を見据えて頑張りたいと思います」と語ると、ファンは「滝沢監督、ナイス！」「お見事」といった声を寄せた。滝沢が言葉通り、KONAMI麻雀格闘倶楽部を初めての優勝に導くかーー。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）5万1900点/＋71.9

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万3100点/＋3.1

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万7900点/22.1

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）7100点/▲52.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）