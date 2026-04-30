ラッド ミュージシャンがGibsonと初コラボ　Tシャツやピック型ネックレス発売

「ラッド ミュージシャン（LAD MUSICIAN）」が、世界的ギターブランド「Gibson」との初のコラボレーションアイテムを発売する。5月2日からラッド ミュージシャンの旗艦店および全国の取り扱い店、公式オンラインストアで順次取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コラボでは、Gibsonのロゴや代表するギターモデル、サウンドなどをデザインに落とし込んだ9柄のグラフィックTシャツ（1万3200円）を用意。Gibsonのエレクトリックギターに搭載されていた伝説的なハムバッカー、通称「PAF」に特許出願中を意味する「PATENT APPLIED FOR」と書かれたデカールが貼られていたことから、同ワードをTシャツやピック型ネックレス（1万3200円）にあしらった。

そのほか、京都の老舗綿布商「永楽屋」とのトリプルコラボアイテムも製作。煙管をくわえ、Gibsonのフルアコースティックギターを持ったガイコツ「スカル・ギタリスト」と3社のロゴをランダムに組み合わせたオリジナル柄で、総柄シャツ（34100円〜39600円）やガーゼ素材のストール（8800円）、手拭い（4950円）をラインナップする。

ネックレスは5月2日、 Tシャツは5月2日から順次販売。永楽屋とのトリプルコラボアイテムは、5月下旬の発売を予定している。

◾️LAD MUSICIAN：公式オンラインストア