日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の5万9720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65678.40円 ボリンジャーバンド3σ
62722.94円 ボリンジャーバンド2σ
59846.00円 5日移動平均
59767.47円 ボリンジャーバンド1σ
59720.00円 1日夜間取引終値
59655.00円 一目均衡表・転換線
59284.92円 30日日経平均株価現物終値
56812.00円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55488.93円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53856.53円 ボリンジャーバンド-1σ
50901.06円 ボリンジャーバンド2σ
49753.65円 200日移動平均
47945.60円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
65678.40円 ボリンジャーバンド3σ
62722.94円 ボリンジャーバンド2σ
59846.00円 5日移動平均
59767.47円 ボリンジャーバンド1σ
59720.00円 1日夜間取引終値
59655.00円 一目均衡表・転換線
59284.92円 30日日経平均株価現物終値
56812.00円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55488.93円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53856.53円 ボリンジャーバンド-1σ
50901.06円 ボリンジャーバンド2σ
49753.65円 200日移動平均
47945.60円 ボリンジャーバンド3σ
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