　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円高の5万9720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65678.40円　　ボリンジャーバンド3σ
62722.94円　　ボリンジャーバンド2σ
59846.00円　　5日移動平均
59767.47円　　ボリンジャーバンド1σ
59720.00円　　1日夜間取引終値
59655.00円　　一目均衡表・転換線
59284.92円　　30日日経平均株価現物終値
56812.00円　　25日移動平均
55725.00円　　一目均衡表・基準線
55488.93円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53915.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53856.53円　　ボリンジャーバンド-1σ
50901.06円　　ボリンジャーバンド2σ
49753.65円　　200日移動平均
47945.60円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース