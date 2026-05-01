1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19ポイント安の3725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3941.12ポイント ボリンジャーバンド3σ

3864.81ポイント ボリンジャーバンド2σ

3788.51ポイント ボリンジャーバンド1σ

3763.25ポイント 一目均衡表・転換線

3738.90ポイント 5日移動平均

3727.21ポイント 30日TOPIX現物終値

3725.00ポイント 1日夜間取引終値

3712.20ポイント 25日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3692.77ポイント 75日移動平均

3660.25ポイント 一目均衡表・基準線

3635.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3559.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

3483.28ポイント ボリンジャーバンド3σ

3375.71ポイント 200日移動平均



株探ニュース