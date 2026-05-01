TOPIX先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19ポイント安の3725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3941.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
3864.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3788.51ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3738.90ポイント 5日移動平均
3727.21ポイント 30日TOPIX現物終値
3725.00ポイント 1日夜間取引終値
3712.20ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3692.77ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3635.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3559.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3483.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3375.71ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3941.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
3864.81ポイント ボリンジャーバンド2σ
3788.51ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3738.90ポイント 5日移動平均
3727.21ポイント 30日TOPIX現物終値
3725.00ポイント 1日夜間取引終値
3712.20ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3692.77ポイント 75日移動平均
3660.25ポイント 一目均衡表・基準線
3635.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3559.59ポイント ボリンジャーバンド2σ
3483.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
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