　1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19ポイント安の3725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3941.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3864.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3788.51ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3738.90ポイント　　5日移動平均
3727.21ポイント　　30日TOPIX現物終値
3725.00ポイント　　1日夜間取引終値
3712.20ポイント　　25日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3692.77ポイント　　75日移動平均
3660.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3635.89ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3559.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3483.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3375.71ポイント　　200日移動平均

株探ニュース