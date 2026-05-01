1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



844.39ポイント ボリンジャーバンド3σ

816.83ポイント ボリンジャーバンド2σ

789.28ポイント ボリンジャーバンド1σ

766.65ポイント 30日東証グロース市場250指数現物終値

765.00ポイント 一目均衡表・転換線

764.80ポイント 5日移動平均

761.72ポイント 25日移動平均

750.00ポイント 1日夜間取引終値

744.52ポイント 75日移動平均

734.89ポイント 200日移動平均

734.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ

732.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

721.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

706.61ポイント ボリンジャーバンド2σ

679.05ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース