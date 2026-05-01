　1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の750ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

844.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
816.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
789.28ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
766.65ポイント　　30日東証グロース市場250指数現物終値
765.00ポイント　　一目均衡表・転換線
764.80ポイント　　5日移動平均
761.72ポイント　　25日移動平均
750.00ポイント　　1日夜間取引終値
744.52ポイント　　75日移動平均
734.89ポイント　　200日移動平均
734.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
732.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
721.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
706.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
679.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース