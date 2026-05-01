4月の平均気温は、本州・北海道の広い範囲で、平年より2℃以上高くなりました。この先、5月8日頃までは、西日本で平年並みの気温となりそうですが、5月9日以降は、再び全国的な高温傾向となりそうです。例年より早く、汗ばむ陽気の日が増えてくる見込みです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。

【気温の傾向】

5月2日から5月8日頃にかけての気温は、北海道で「平年より高い」でしょう。東北は「平年並みか高い」見込みです。5月9日から5月15日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」でしょう。東北は「平年より高い」見込みです。5月16日から5月29日頃にかけての気温は、北海道日本海側・オホーツク海側・東北で「平年より高い」でしょう。北海道太平洋側は「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「平年並みか多い」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月2日から5月8日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年並みか高い」でしょう。関東甲信では「平年より高い」見込みです。5月9日から5月15日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月16日から5月29日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

5月2日から5月8日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。5月9日から5月15日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。5月16日から5月29日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、5月2日から8日頃にかけて、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。梅雨入りとなる可能性もあります。なお、5月9日から15日頃にかけては、例年よりもくもりや雨の日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

5月2日から5月8日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。5月9日から5月15日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。5月16日から5月29日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■期間中の日最高気温平年値

【北日本】

5/2→6/1

札幌 15.7℃〜20.5℃

青森 17.2℃〜20.9℃

仙台 18.7℃〜22.0℃

【東日本】

5/2→6/1

新潟 19.6℃〜23.6℃

東京 22.2℃〜25.2℃

名古屋 23.0℃〜26.4℃

【西日本】

5/2→6/1

大阪 23.2℃〜26.8℃

広島 22.8℃〜26.1℃

高知 23.3℃〜26.0℃

福岡 22.8℃〜25.9℃

鹿児島 24.0℃〜26.5℃

【奄美・沖縄】

5/2→6/1

名瀬 25.0℃〜27.2℃

那覇 25.9℃〜28.1℃

■1か月予報（5月2日〜6月1日のまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 10%・40%・50%

東日本: 10%・40%・50%

西日本: 10%・40%・50%

奄美・沖縄:10%・40%・50%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:30%・40%・30%

東日本（太平洋側）:30%・30%・40%

西日本（日本海側）:30%・40%・30%

西日本（太平洋側）:30%・30%・40%

奄美・沖縄: 30%・30%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）