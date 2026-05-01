スター・ウォーズまさかの“完全スイーツ化”、コージーコーナーの新作が強すぎる

銀座コージーコーナーで、『スター・ウォーズ』の世界観をそのままスイーツに落とし込んだコレクションが登場します。2026年5月11日から全国で販売される今回のラインナップ、ファンなら思わず“全部そろえたくなる”内容になっています。

まずはこれ、キャラ9人がそのままケーキに

今回の主役は、シリーズに登場するキャラクターを再現したプチケーキの詰め合わせ。ダース・ベイダーやヨーダ、R2-D2など、おなじみのキャラがそれぞれ違う味とデザインで表現されていて、見た目だけでなく“食べて楽しむ”構成になっています。

しかも、パッケージは“銀河”をイメージした専用BOX仕様。完全にコレクション前提の作りです。

可愛さで言えばこれ…グローグーのチョコケーキ

今回もうひとつ注目なのが、“あのキャラ”です。『マンダロリアン』で人気のグローグーをイメージしたチョコケーキは、うるっとした目元まで再現されたビジュアル。

ふわふわのココアスポンジにチョコクリームを重ねた王道の味ながら、見た目のインパクトで完全に主役級の存在感を放っています。

“箱まで世界観”…持ち帰りたくなる焼菓子

さらに、焼菓子アソートも抜かりなし。マンダロリアンの装甲「ベスカー鋼」をイメージしたメタリックBOXに、マドレーヌやクッキーを詰め合わせ。

しかもチャーム付きで、食べ終わった後も残る仕様。完全に“グッズ化”している設計です。

気になる人は早めが正解

販売は5月11日から、6月下旬頃までの予定。ただし数量限定のため、人気商品は早めに動く可能性もあります。“食べるスター・ウォーズ”というより、“持ち帰れるスター・ウォーズ”。そんな一歩踏み込んだコラボが、今回のポイントです。

※本記事はPR情報をもとに編集部で再構成しています。※万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。