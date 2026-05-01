元BiSHのハシヤスメ・アツコが4月29日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】緊張感のある地でコーヒー まさかの旅先でカジュアルコーデ

ハシヤスメは「北朝鮮が見えるスターバックスへ！」と書き出し、「ずっと気になっていて、先日やっと行けました」と報告。アップしたのはコーヒーチェーン「スターバックス」のカップを手にした、カジュアルなデニム姿のショットだった。



北朝鮮に最も近いスタバとして有名な金浦愛妓峰生態公園店。南北軍事境界線近くに、2024年11月末にオープンしている。「スタバから北朝鮮まで約1.4キロ！肉眼で街や人々を眺めながらコーヒーを飲むという不思議な体験をしてきました いつか旅行ができたら行ってみたい国です」と続けた。



昨年11月には元プロレスラーでタレントの北斗晶が自身のブログで、夫の佐々木健介と訪れたことを伝えている。「これと言って、特別何かが違うこともなく ごく普通の スタバです」と感想を記し、平和への願いとともに、同店舗にしか売っていないタンブラーを購入したことをつづっていた。



ほかにも観光スポットなどを巡ったようで、「初めてDMZの中に入ったり、愛の不時着のロケ地を観たり、第3トンネル行ったりで意味のある有意義な時間だった。行けて本当に良かった…！」と、非武装地帯を意味する「DMZ」のモニュメントや日本でも大ヒットした韓国ドラマ「愛の不時着」ゆかりの地も訪れたことを明かした。



双眼鏡を使って景色をながめる姿や「B―84」と韓国語が印字されたドリンクカップの写真も公開。ハシヤスメは「最後の写真は待機番号が84で嬉しかったので記念に 何を飲んだかは翻訳してみてください」と記していた。



ファンからは「なんちゅー所へ」と驚きの声も。「不時着聖地巡礼いいな～行ってみたいです！」「私もそのスタバ行きました」や韓国語で「韓国で楽しんでね～」といったコメントも届いていた。また、クイズにも反応。「화이트모카」の文字に「読めた、ホワイトモカ！」「ホワイトモカ飲んでるねっ!!」など、答えにたどりついたフォロワーもいた。



（よろず～ニュース編集部）