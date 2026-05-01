感じの悪い人は「自分は座って相手を立たせたまま話す」。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「立ったまま話す」が生む違和感

職場でのちょっとしたやり取りの中に、相手の印象を大きく左右するポイントがあります。

そのひとつが、「話すときの姿勢」です。

『気づかいの壁』という本では、次のような場面が挙げられています。

上司に呼ばれて、立ちっぱなしで長話をした。

そんな経験は誰もがしたことがあるでしょう。

そうでなくても、同僚にちょっと相談に行っても、一方は座っていて、もう一方は立ったままという状況になりがちです。

「これは長くなりそうだな」というときに、サラッと、「座って話そうか」「そこのイス、座りなよ」と声をかけられると、とても嬉しい気持ちになります。

――『気づかいの壁』より

この違和感の正体は、「立場の差が可視化されること」にあります。

座っている側と立っている側では、無意識のうちに上下関係が強調されてしまうのです。

同じ目線が安心感を生む

感じのいい人は、この点を自然に調整しています。

ぜひ、後輩や同僚があなたのもとに相談に訪れたら、近くのイスを差し出してください。

同じ目の高さは、相手に安心感を与えます。

「いまこの瞬間はあなたの話に集中しています」という、聞く姿勢を伝えることにもつながります。

もしかすると、締め切り直前の仕事を抱えていたりして、すぐに相談に乗れないこともあるでしょう。

そんなときは、「10分待ってもらえる？ 後で声をかけるから」「いま5分くらいなら時間があるけど、それでいい？」と伝えましょう。

――『気づかいの壁』より

ポイントは、「時間がないから対応しない」のではなく、「どう対応するかを伝える」ことです。

この一言があるだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。

「話しすぎ」が逆効果になることもある

さらに注意すべきなのが、アドバイスの量です。

アドバイスをするときも、やりすぎないことです。

嬉しいあまり、知識のお披露目大会になってしまうのは避けましょう。

相手は簡単な助言をもらいたかっただけなのに、滅多に起きない仮定の話にまで話を広げ、相手を疲れさせていないでしょうか。

フィードバックもアドバイスも、「短く」が鉄則です。いざとなったら気軽に相談に乗ってくれる先輩がいてくれるから、若手はのびのび仕事ができるのです。

――『気づかいの壁』より

長く話すことが親切なのではなく、「必要な分だけ伝える」ことが気づかいになります。

感じのよさは「配慮の具体性」で決まる

感じのいい人は、特別なスキルを持っているわけではありません。

ただ、相手の状況に合わせた具体的な配慮ができているだけです。

イスを勧める、時間を提示する、話を短くする。

どれも小さな行動ですが、その積み重ねが「話しやすさ」をつくります。

逆に、何も意識しなければ、「立たせたまま話す」「長く話し続ける」といった無意識の行動が、相手に負担をかけてしまいます。

まずは、目の前の相手がどんな状態かを一度見ること。

そして、できる範囲で環境を整える。それだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。