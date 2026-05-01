小樽のGWは「後志グルメフェス」＆ワイナリーを大満喫。無料巡回バスで飲んでも安心の美食旅

小樽港に誕生した新交流拠点「おたるポートスクエア」で、2026年5月3日から5日までの3日間、「第1回 春の後志グルメフェス」が開催される。後志エリアの人気店12店舗が集結する初開催のグルメイベントで、営業時間は11時から20時。さらに北海道ワインのおたるワインギャラリーでも特別企画が多数予定され、美味しいものを愛する旅行者や周辺住民にはたまらない数日間になりそうだ。

地元人気店が集結！おたるポートスクエアで後志グルメを一気食い

「おたるポートスクエア」は小樽港観光船ターミナルの近くに完成したばかりの公園。今回初開催となるグルメフェスには後志エリアの人気店12店が出店し、目の前に広がる海を眺めながら地域のグルメを楽しめるイベントとして企画した。

出店者は、「駅なかマートタルシェ（タルシェ号）」「こんにち和牛」「Otaru Next100実行委員会」「北海道テイスト」「もっきり荘」「小樽飯櫃」「北海道ワイン」「小樽観光協会」「山小屋」「ポロカラ」「小さな石ぐら KiKi Cafe&Bar」「丸い遠藤商店」で、ポートマルシェotarueの前のサブ会場にも「やきそば花色」「ハリーん家」「むすびや」「フルーツけずりといちご飴の店」のキッチンカーが出店する。

小樽駅から無料バスが1日6便、「おたるワインギャラリー」でも特別イベント開催

このフェスをより楽しく、より安全に満喫するための心強い味方が、出店者でもある北海道ワインが自主運行する無料往復巡回バス。イベント前日の5月2日から5日まで、JR小樽駅を起点に、後志グルメフェス会場とJR南小樽駅、さらに北海道ワインの「おたるワインギャラリー」の4地点を1日6往復で結ぶもの。予約不要・無料で乗車でき、飲酒運転の心配なくワインやグルメを存分に楽しめるのが最大の魅力だ（各便定員21名・先着順）。

おたるワインギャラリーでは同期間、ゴールデンウィークの限定特別企画も多数予定。例えば普段は非公開のワイン保管倉庫を開放する「春の倉庫市」（9時30分〜15時）では、特別価格のワインセットや箱買い商品を数量限定で販売。厳選銘柄3杯1100円（税込、以下同）のプレミアムテイスティングセットや、1回9900円で豪華賞品が当たる空くじなしの抽選会も用意しているという。

このほか、専門スタッフが案内する「北海道ワイナリーツアー」（1日3回・各回16名・7700円・事前予約推奨）では、醸造工程の見学から地下テイスティングルーム「Keller3」でのペアリング体験まで90分かけてワイン作りを深く学ぶことができるという。

【画像】小樽でワインとグルメを大満喫！5月2日〜5日にイベント＆ワイナリーの無料巡回バス（6枚）