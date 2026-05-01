「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。本書から一部を抜粋し特別配信する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

あることを「自問」する習慣

今回は日々、ストレスに悩んでいる人へ、効果的な「ストレスマネジメント」を紹介したい。

本書で紹介しているのが、

「今、私がしていることは問題解決なのか、それともただの反すうなのか？」

を自問することだ。

正直に考えてみよう。

何かについて考え始めると、有用なアイデアが浮かぶことがある。だが一般的には、同じことを繰り返し考えても、得られるものは少ない。

前述のように、こうした袋小路に入ってしまったときは、とにかく行動することだ。

可能性や推測や心配事について延々と堂々めぐりをするのではなく、実際に行動することで自分を現実に引き戻すのだ。

自分の頭の中を観察し、「ただ反すうしているだけ」と思ったら、今この瞬間にできる小さな行動に意識を向けてみよう。

今この瞬間にできる

「小さな行動」の見つけ方

仮にあなたが友人に意地悪なことを言ってしまったことを思い出し、嫌な気分になっているとする。

相手を傷つけてしまったフレーズを頭の中で繰り返し、そのたびに苦い気持ちになる。

そんなときはいったん立ち止まり、「今、自分がしていることは問題解決か、それともただの反すうか」と自問してみる。

反すうだけと気づいたら、反すうをやめ、できるだけ小さな行動について考えてみる。

問題は何か。友人を怒らせてしまったことだ。

解決策は、謝る、関係修繕へ自分から歩み寄るなどが考えられる。

何をすべきかわかったら行動に移そう。問題について考え続けるのではなく、そのエネルギーを有効活用し、物事を改善する方法を見つけ出そう。

たとえ何も改善できそうになくても、気晴らしをする、自分を許す、前に進むことにエネルギーを注げばいい。

不安なエネルギーを、状況を改善する、または折り合いをつけるものに振り向けることで、あなたは現実の世界と再び関わり、どこにも動こうとしないハリケーンのような悪循環から抜け出すことができる。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』の一部を抜粋・編集したものです）