元山口組幹部「山口組はすみやかに解散するべきだ」…消滅を目前にした暴力団が最後に正そうとした「ヤクザの威厳」

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】ヤクザを追い詰めたツケは「一般国民」へ…暴力団排除条例をすり抜ける「秘密組員」の増殖と「セカンドバッジ」制の闇

やくざ時代はおわる

やくざ、暴力団は今の法律と取り締まり体制が続くかぎり、放っておいても消失する。

現に指定暴力団の構成員数は、どの暴力団も無惨なほど少なく、全部併せても1万人いかない。準構成員を入れても2万人にはならない。

今後とも組員たちはボロボロ欠けていく。その落ち行く先は生き地獄である。誰も引き受け手がおらず、勤め先がない。収入が入るメドがまるで立たない。生活保護を申し込んでも門前払いで、行くつく先は刑務所しかない。

刑務所だけが衣食住と死に場所を提供してくれる。

放っておいても消失するなら、放っておけばいいとはいえる。だが、やくざ側からは消失する前に組を解散しようという動きがあった。意識的に解散することで、自然消滅する苦痛を減らす。

山本次郎の「山口組解散建白書」

元山口組の直参だった山本次郎は2014年、前掲の『むちゃもん』の中で「山口組解散建白書」を発表している。

山本の言い分はこうである。

もはや山口組が存続する意義はない。放っておけば状態はますます悪化する。すみやかに解散するべきだ。だがヤクザ組織の解散には大義名分がいる。

田岡一雄は、法律の定めがあれば組の解散も辞さないとしながら、警察からの一方的な解散要請は断固拒否した。たんに外部の圧力に屈したというわけにはいかないのだ。子分の将来のためにも、解散は意味あるものにする責任がある。

まず、整然と解散を実行するには、もう一度組の姿勢を正す必要がある。そのためには親分、子分ともども守るべき原則がある。

「カネを取らない」「正業を得る」「堅気復帰をめざす」「権力に屈しない」「地元に貢献する」--田岡の教えと、おれの実体験から得た原則だ。

いまの山口組にあてはめれば次のようになる。

一、金権体質の愚を悟り、上納金制度を撤廃すること。

二、正業によって自活し、額に汗して働く意識を徹底させること。

三、組織の保守にこだわらず、組員の自立、独立を最優先とすること。

四、堅気に倍する社会貢献を果たし、解散を条件に組員の権利復活を訴えること。

五、神戸で誕生した組の歴史を重んじ、地元に大政奉還すること。

解散は「解散します」と兵庫県警あたりに届け出ればいいだけの話だろうから、簡単である。山本はその前に山口組の威儀を正しておきたかった。

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