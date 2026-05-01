「子ども食堂」を閉店するしかなかった女性…押しかけてきた「部外者の大人」に苦悩

子どもやその保護者に無料、もしくは安価で食事を提供する「子ども食堂」。貧困家庭への支援だけでなく、地域住民の交流の場としても需要が広がり、現在では全国に1万ヵ所以上が設置されているという。自治体からの支援があるとはいえ、基本的に運営はボランティアであり、地域の主婦などが運営を担っていることが多いようだ。

北関東に住む、小谷野真美さん（仮名・52歳）もそのひとり。3年前、夫が定年退職したことをきっかけに念願だった子ども食堂（以下・A店）をオープンさせた。

当初は順調だったA店だが、次々と予期せぬ出来事が起こるように。ボランティアスタッフの給与問題に続き真美さんの頭を悩ませたのは、「予期せぬ利用者」の存在だった。

前編記事『「子ども食堂なんてやるんじゃなかった…」閉店を余儀なくされた大人気店、ボランティアスタッフからの「予想外の不満」』より続く。

夫が猛反発するように

「最初はスタッフの家族でした。A店を手伝っているせいで『自宅で料理するヒマがない』と言われたら追い返せないですよね。まさか、この人たちからだけお金をもらうわけには行かないので、無償提供です」

スタッフの家族の利用が「当たり前」になると、友人や知人まで連れて来るようになり、かつての食材の提供者までも同様に利用するようになる。

「そのせいで席が足りなくなり、本来の利用者が入って来られないという本末転倒なことにもなりました」

そのため、真美さんは「部外者」の利用者を自宅のダイニングに誘導するのだが、「プライベートを侵害されている気分になる」と夫が猛反発。当初は応援してくれていた夫が子ども食堂の運営に難色を示すようになる。

「それだけでも頭が痛いのに、今度は家の周りに不審者がやって来るようになったんです。家の周りを車でグルグル回ったり、出入り口の前で待ち伏せするようなこともありました。子どもが集まっていることがわかってたんでしょうね」

真美さん宅は周りに民家が少なく、道路に防犯カメラなども設置していない。「子どもたちに何かあってはいけない」と、真美さんは日が暮れてから出入りする子どもたちの送迎まで始めるようになるのだが、これがさらなる負担になったのは言うまでもない。

「労力がかかるだけでなく、ガソリン代もきつかったです。すべて私が勝手にやっていることなので、有料にもできませんでした」

子ども食堂で食費を浮かせて…

折れそうになる心を「私が好きで始めたこと」と奮い立たせて来た真美さんだったが、ある日、隣町のレストランで働くママ友から、ショッキングな話を聞いてしまう。

「そのレストランに定期的に来るご夫婦がいたそうなんですが、彼らの子どもたちがうちの常連さんだったんです。多忙や経済的な理由で『子どもたちに満足な食事をさせられない』ということで、4人のお子さんたちをうちの食堂に通わせていました。

そのご夫婦が『こうやって夫婦で贅沢ができるのも子ども食堂のおかげね』みたいな話をしていたそうです。それって、うちの食堂で子どもの食費を浮かせた分を使っているという意味ですよね。一気に身体から力が抜けました」

A店をオープンさせて以来、真美さんは外食とは無縁であり、夫にも食堂の残り物しか食べさせていない。

「私がやっていることは何なんだろう……。そう思いましたね」

次々と襲い掛かる想定外の出来事に真美さんのモチベーションは完全に消失。そして、開店から2年もしないうちにA店は廃業となった。

「いろいろな意味で限界だったんです。利用者さんたちには申し訳ない気持ちでいっぱいでした」

自責の念に駆られて自宅に引き籠る真美さんに追い打ちをかけるような出来事も起きた。

「電話やファックス、メールなどで『無責任』とか『自分勝手』といった誹謗中傷を受けるようになりました。『なんでやってないんですか？』とインターホンを鳴らして詰め寄って来たり、庭をいつまでもうろついている子どもがいたりして、地域中から責められているようでした」

これ以上ここには住めない

精神的に参ってしまった真美さんを心配して、県外に住む娘と息子がたびたび里帰りするようになり、真美さんの夫を交えて家族会議を行った。その結果、「これ以上ここに住まわせておくわけにはいかない」という結論に至り、真美さん夫婦は娘の家に引き取られることになった。

「代わりに息子一家が引っ越してくることになりました。いずれ、こちらに戻って来る予定ではいましたので、ちょっと早まった感じです」

真美さんの娘夫婦は商売を営んでおり、真美さん夫婦が同居して家事や子育てを手伝うようになって、「大いに助かっている」という。

「子ども食堂で培ったノウハウを生かした料理が娘一家に好評なんです。最初から、この程度で満足していれば良かったんですよね。子ども食堂なんて、身の丈に合わないことを始めたせいで、本当にいろいろな人に迷惑をかけてしまいました」

そんな真美さんと夫は最近、地域のパトロールを始めた。

「朝と夕方の空き時間を利用した登下校の見守りです。ボランティアはこりごり、と思ったこともありましたが、私が無責任に見捨ててしまった子どもたちへの贖罪のつもりでやっています」

そう話す真美さんは、今でも子ども食堂時代に受け取った感謝の手紙や絵、寄せ書きなどを大切に保管しているそうだ。

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