きのう第三次世界大戦が始まった。衝撃の一行から始まる予言的小説『夏迷宮』が描く「現代の問題」

古川日出男さんの最新刊『夏迷宮』（講談社）が刊行されました。第三次世界大戦下の日本に開園した大型テーマパークと、ユーラシア大陸を人魚とともに旅する1600歳の少女と戦災孤児たち。時空を超えた物語を交差させながら、「オルタナティブな世界」の可能性を探る壮大な構想は、どこから生まれたのか。著者の特別エッセイを群像6月号より先行公開します。

そこに誰かがいる

ＪＲ京都駅には０番ホームがある。そこから特急に乗り込む。特急の名前はサンダーバードで、むかしは雷鳥だった。ただし雷鳥の英語名はサンダーバードではない、と解説を始めると話がこんがらがる。大事なのは、今、自分が、京都駅の０番ホームから発つ、という三要素で、その今とは二〇二四年十一月、自分とは古川日出男、発つとは京都駅から真北をめざして、と解説すればより話は透明になる。

京都盆地の真北に若狭湾がある。

そこをめざすのに、しかし北へ直進はしない。

まず東へ、琵琶湖のほうへ。盆地から出ると巨大湖だった、という感覚は、じつは幼少時から何度も何度も体験している。自分は福島県郡山市の出身だが、この自治体は郡山盆地にあって、そこから出ると猪苗代湖がある。特急サンダーバードは琵琶湖の西側を北上する。自分がどこまで行ったかと言えば、近江今津駅まで行った。そこで降りた。降りて、ＪＲバスに乗った。近江今津駅からは竹生島クルーズにも出られて、それには猛烈に惹かれた。巨大湖上の小さな島、はつぎの小説の核心にも存在しているからだ。だが道が二手に分かれていたら、その瞬間は一方しか選べない。だから滋賀県から福井県に向かう路線バスに乗車した。すると国有地の演習場が車窓に現われたりして、ああ、いつだって戦争は備えられている状態なんだよなと当たり前のことを認識し直す。その「備えられている」というのは現前するのを前提として準備されていると言い換えられる。つまり戦争は「ある」。電光掲示板が視野に入った。山間部、シカ飛び出し注意。この警告を視野に入れると瞬時にわかることはある。おれの目には映らない鹿たちが、この森にいると。演習、注意。演習、注意。

福井県に入る。福島県出身の自分は、島の代わりに井に入る、とこの瞬間に思いもする。

井だ。いま井戸に落ちる。きっと水があるだろう。

バスの終点がＪＲ小浜駅で、その駅舎周辺をグルッとする。郵便ポストがある。人魚像が載っている。この、小浜駅で人魚像を発見した、という現実は、安堵と落胆を自分に与える。やはり小浜は人魚の土地だったのだと知る、だから安心した。しかしその人魚像は西洋のマーメイド過ぎて、それは自分の幻視しつづけている人魚ではないがゆえにがっかりする。魚類の体に、顔だけは人類、が正しいはずだろう？ 上半身がまるまる人間（というか女体）はもっと別のステレオタイプだ。輸入品の想像力だ。しかし、雷鳥がサンダーバードになって、しかしサンダーバード thunderbird というのは雷鳥の英訳ではない、という実例が、「輸入したところで、歪む。それもまた豊饒さだ」と証しているようにも感じられる。

辞書を引けば誰でもわかるが、サンダーバードとは西部ネイティブ・アメリカンのあいだでの想像上の巨鳥だ。

空印寺へ。そこに洞窟がある。その洞窟で八百比丘尼が入定した。不死のものが死ぬ、涅槃に入る、というのはどういうことなのかを少し考える。

そこからさらに歩く。青井という地区に入って、もはや観光客を受け容れる類いの空気はちっともない。やや冷やっとした感触も風景には孕まれている。ある種の圧を発している神社があって、そこの境内に入る。驚いたのだが、自分が探していた神社だった。というか、こういう瞬間には地図アプリも紙の地図も開かない自分に毎度驚いてしまう。ただ勘にまかせて歩いている。そこには八百姫神社、という社がある。ヤオヒメと読むのか？ 尋ねられる相手はどこにもいない。たぶん八百比丘尼の像があるはずだ、と、これは事前に目星をつけていたのだけれど、覗けない。拝謁が叶わない。それでいい。

そこに誰かがいるとおれは思う、自分は思った。

比丘尼すなわち尼僧であった者。八百すなわち百年の八倍を生きたと伝えられる者。人魚を食べた八百姫。人魚を食べて、老いない、死なない存在と化した姫。姫、姫。

一行目が降ってきた

そこから市中へ戻る。海岸へ出る。人魚の浜というのがあり、おおいに白ける。「マーメイドテラス」に人魚像があり、もちろん西洋のマーメイドになりきり過ぎていて、徹底的に白ける。若狭フィッシャーマンズ・ワーフへ。海鮮丼を食べるが、当たりだったとは言えない。白ける。

小浜駅で、電車に乗る。日本海を回る。敦賀に寄る。そこに何時間かいる。それから新幹線に乗る。北陸新幹線だ。東京の自宅に戻るためには、馬鹿みたいな時間を要する。諸国行脚。

しかし見なければならなかった。

見えないものに臨まなければならなかった。

なぜならば、何年間もかけて準備してきた小説が、突然、その形を変えようと暴れ出した数日後だったからだ。その小説『夏迷宮』は二〇二二年八月に発想された。平安京が現在に出現する。これは「再建される」のだけれども、どこに？ 自分の出生地、郡山に。あの郡山盆地に、というのが発想のいちばん大事な部分で、つまり核心で、その核心には猪苗代湖がともなわれる。この巨大な淡水湖には島もともなわれる。だから二年以上かけて、さまざまな文献を読み、土地に足をつけてきた─歩いてきた。だが、二〇二四年十一月六日に、いきなり『夏迷宮』は想像もしていなかった導入を持った。第一行めが、いわば降ってきて、ノートに書かれた。どうしてそんなものが、その日に？ 北米大陸のある国で、ある人間が、次期大統領に選ばれる、という報道に接して、だった。その瞬間に、その一行を書き出してしまう直前、たぶん自分は見た。それを言葉に換えるならばおれには出征が見えた。戦場が見えた。飢えが見えたのだった。そしてこれを見ているおれは百五十九歳のようだと理屈も何も超えて感じていた。いっきに百歳以上、年老いたのだ。だが、そんな老いてしまう自分のかたわらに誰かがいる。誰かが、こんなの絶望するに足らないよと言っている。その誰かは女で、千五百九十九歳だとわかった。

おれは現代の問題を書こうと自分は思った。

だから０番ホームから出発した。急遽、旅行の予定を組んで。

京都には平安京があったが、いまはない。そして、いま現在の世界に必要なのは、世界中の平安の京だ。ピースの都市群だ。書き切る、と自分は決めた。

デッドエンドな未来の出口を探す。古川日出男がこの時代「の、すべて」に挑んだ最新長編の予言性