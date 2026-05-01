国土交通省の調査によると、自然環境を求めて地方移住などを実践する人が増える一方、約2割が「生活拠点の費用負担」をデメリットに挙げています。憧れの海辺や自然豊かな場所への移住には、気候や環境がもたらす隠れたリスクが存在するのです。本記事では、資産4,600万円で海沿いの地方都市へ移住したものの、塩害によるダメージや観光客の殺到に直面し、想定外の修繕費に苦しむ60代夫婦の事例を紹介します。

多様化する居住スタイルと見落としがちな「移住環境」

国土交通省が公表した「二地域居住等の最新動向について」によると、近年は一つの場所に定住するだけでなく、生活拠点を複数持つ二地域居住や地方移住など、暮らしのスタイルが多様化しています。

同調査において、農山漁村部での滞在を行う人の約4人に1人（24.7％）が「自然環境が豊かな場所に行きたかった」ことをきっかけに挙げており、海沿いや自然豊かな場所への移住は根強い人気があります。しかし、憧れの環境を手に入れる裏には、見えないリスクも潜んでいます。

同調査で二地域居住等の実践者にデメリットを尋ねたところ、「生活拠点にかかる費用が負担となった（家賃、税金、家財の購入など）」と回答した人が18.1％でした。自然の恩恵を受けられる一方で、建物や車へのダメージが都市部と比較して大きく、想定外の維持管理費が発生しがちです。

さらに、内閣府の「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」によれば、老後の備えとして25.5％の高齢者が「住まいに関する備え（住宅の確保やリフォーム、修繕など）」に取り組む必要があると答えました。移住先の気候や周囲の環境変化を事前に想定しておかないと、度重なる修繕費や予期せぬ外部要因によって、老後のために準備した大切な資金を大きく減らしてしまう可能性があります。

ここからは、憧れの地方移住を果たすも、想定外の出費と環境の変化に追い詰められてしまった60代夫婦の事例を見ていきましょう。

「海が見える家で余生を…」憧れの地方移住で直面した〈塩害問題〉

「海の近くでのんびり余生を送りたかっただけなのに、こんなはずでは……。正直、移住したことを後悔しています」

タカシさん（仮名・67歳）は定年退職を機に、妻のナナミさん（仮名・65歳）と海沿いの地方都市へ移住しました。

これまでの貯金と退職金を合わせた約4,600万円の資産で、海岸が目と鼻の先にある中古の一軒家を約1,800万円で購入。タカシさんとナナミさんの年金を合わせれば、月に約23万円が手に入ります。地方であれば暮らしていける目論見でした。

若いころにビーチで出会い、夫婦ともに海が好きだったため、老後は浜辺を毎日散歩して余生を過ごすのが二人の夢だったのです。こうして、理想のセカンドライフをスタートさせました。

「見て、リビングから海が見えるよ。朝から波の音を聞けて幸せ！」とナナミさんも心を躍らせ、移住直後は充実した毎日を送っていました。

ところが、生活を続けるうちに海の近くならではの問題に直面。それは、「潮風による塩害」でした。

「3年で350万円消えた」…想定外の出費の連続で、減っていく老後資金

外に停めていた車は、こまめに洗車をしてもサビが広がってブレーキがキーキーと鳴り出し、ついには車検を通すのが難しい状態に。「新車を買ってもどうせサビる」と諦め、中古車への買い替えと防錆コーティングを決断。さらに、塩を落とすためのこまめなコイン洗車場やサビ取りグッズといった出費が積み重なり、約150万円が飛んでいきました。

また、備え付けのエアコンの室外機やテレビアンテナも古くなっていたので、「耐塩害仕様」の新品に買い替える必要がありました。さらに、潮風で傷んでいる外壁の塗装や、サビついた給湯器の交換など、中古住宅の維持やリフォームに合計約200万円かかりました。

「移住してから3年で、350万円以上なくなりました。このペースで出費が続いたら、老後資金なんてすぐになくなりますよ……」

「何が映えスポットだ！」…観光客殺到で奪われた平穏な日々

さらに、追い打ちをかけたのは、自宅の周辺環境の変化でした。

タカシさんの家のすぐ裏手が「路地の先に海が見える、ノスタルジックな風景」として、SNSでいわゆる“映える”観光スポットとして取り上げられたのです。昼過ぎになると、家の周辺に多くの観光客が集まるようになりました。

「何が映えスポットだ、こっちは住んでいるんだぞ！ 大勢の人間が家の周りをウロウロされて、たまったもんじゃない」

今では、プライバシーを守るためにカーテンは閉め切ったまま。大好きな海を眺めることさえ叶いません。

「海は今でも大好きです。でも、こんな生活になるのがわかっていたなら、移住なんてしませんでしたよ……」

美しい景色と引き換えに得たものは、資産を削っていく維持費と、見知らぬ人々の視線を気にする安らぎのない毎日でした。憧れだけで「終の棲家」を決めてしまったタカシさん夫婦は、理想とかけ離れた老後を送ることになり後悔しています。

［参考資料］

国土交通省「二地域居住等の最新動向について（2023年）」

内閣府「令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査結果」