桂川有人が22位発進 金子駆大、星野陸也は63位
＜ターキッシュ・エアラインズオープン 初日◇4月30日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第1ラウンドが終了した。
【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら
日本勢は3人が出場。桂川有人が、後半10番からの3連続など5つのバーディ（3ボギー）を奪い、2アンダー・22位タイで滑り出した。昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は4バーディ・4ボギーのイーブンパー発進。同スコアの星野陸也らと並ぶ63位タイで2日目に入る。スウェーデンのミカエル・リンドベリが6アンダーで単独首位。1打差の2位にウエン・ファーガソン(スコットランド)、アレハンドロ・デル・レイ（スペイン）、ダニエル・バン・トンダー（南アフリカ）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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