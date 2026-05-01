男子ゴルフ・中日クラウンズはスタートが60分遅れに 降雨でコース整備に時間を要するため
＜中日クラウンズ 2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞午前5時45分に、国内男子ツアーの第2ラウンドのスタートを60分遅らせることが発表された。降雨にともなうコース整備に時間を要するためで、開始は当初予定していた午前7時10分から8時10分になる。
【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打
単独首位は8アンダーの前田光史朗。2打差の2位に平本世中、3打差の3位タイに小平智、細野勇策、阿久津未来也、坂本雄介、幡地隆寛が続いている。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている杉浦悠太は10位タイ。同じく石川遼は、イーブンパー・49位タイで滑り出していた。前年覇者の浅地洋佑は、2アンダー・19位タイ。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ 初日の結果
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
【写真】“ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
国内女子ツアーは悪天候予報で2日目の中止を発表 54ホール短縮競技に
＜速報＞渋野日向子ら出場 米女子メキシコ大会スコア速報
【ライブフォト】人垣を割って放つ、石川遼の一打
単独首位は8アンダーの前田光史朗。2打差の2位に平本世中、3打差の3位タイに小平智、細野勇策、阿久津未来也、坂本雄介、幡地隆寛が続いている。今年から米男子下部ツアーを主戦場にしている杉浦悠太は10位タイ。同じく石川遼は、イーブンパー・49位タイで滑り出していた。前年覇者の浅地洋佑は、2アンダー・19位タイ。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ 初日の結果
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
【写真】“ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
国内女子ツアーは悪天候予報で2日目の中止を発表 54ホール短縮競技に
＜速報＞渋野日向子ら出場 米女子メキシコ大会スコア速報