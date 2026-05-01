皆さんは、こちらの花を見かけたことはないでしょうか。麻薬の原料になるケシ科の植物です。栽培すれば刑罰を科されますが、実は、身近な場所で繁殖している可能性があるといいます。

30日午前、FBSのクルーが向かったのは、佐賀市の麦畑が広がる、とある場所です。



■山木康聖記者

「ありました。水路沿いに、薄紫色の花がずらっと咲いています。」



薄紫色の花びらが4枚重なり合う、こちらの花。丸みを帯びた可憐な花ですが、実は、栽培が禁止されている“違法”な植物です。





その名も「アツミゲシ」。麻薬「あへん」の原料です。栽培したり、他人に譲り渡したりすると、刑罰を科される場合があります。

なぜ、そんな植物が水路のすぐそばに生えているのでしょうか。



■九州厚生局麻薬取締部 調査総務課・加藤秀雄課長

「アツミゲシは非常に繁殖力が強いです。ほぼ、日本全国で見られる状況。道路の植え込み、駐車場の片隅、線路沿い。なかなか人が手を入れないところによく生えます。」

「アツミゲシ」の種は土や肥料、鳥のフンなどに交ざって運ばれ、思いも寄らない場所で自生するといいます。



4月に入り、福岡市東区の海の中道海浜公園でも、一面に咲いた青いネモフィラの中で、アツミゲシが薄紫色の花を咲かせているのが見つかりました。



公園内では去年も「アツミゲシ」が見つかっていて、報告を受けた園は焼却処分したということです。

■職員

「抜いて固めて、後でまとめていく感じにしましょう。」



「アツミゲシ」の繁殖現場に向かったのは、九州厚生局麻薬取締部＝通称「マトリ」の職員です。



4月から5月に花を咲かせることが多い「アツミゲシ」。国は5月1日から6月30日までを「不正大麻・けし撲滅運動」の期間と定めています。



「マトリ」も、繁殖の通報があった各地に赴いては、違法なケシの伐採を続けています。



2025年度には、福岡県ではおよそ3万5000本、佐賀県では2万9000本が伐採されました。

一方で、ポピーなど、違法ではないケシ科の植物も存在します。



■九州厚生局麻薬取締部 調査総務課・加藤秀雄課長

「成長して、50センチから1メートルくらいまで大きくなります。一番見分けやすいのが、茎から葉が、柄がない状態で巻き込むような状態で生えている。」

アツミゲシは違法ではないケシと比べて、より茎を巻き込むように葉が付いているのが分かります。



また、違法ではないケシは葉の切れ込みが深いのに対し、アツミゲシはそこまで深くないのも特徴です。



佐賀県の職員のほか、記者も加わり、13人で作業すること2時間。およそ1万本、ゴミ袋にして40袋以上の「アツミゲシ」を伐採しました。



目の届きにくい場所で繁殖を繰り返す「アツミゲシ」。



九州厚生局麻薬取締部は、違法なケシを見かけたら通報してほしいと呼びかけています。（TEL:092-472-2331）



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月30日午後5時すぎ放送