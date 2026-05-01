春季高校野球静岡県大会の準決勝が２日、しずてつスタジアム草薙で行われる。第１試合（８時４５分開始）で知徳と聖隷クリストファーが、第２試合（１１時１５分開始予定）で浜松商と日大三島が対戦。勝者の２校に東海大会（２３日開幕・愛知県内）の出場権が与えられる。

第１試合は、現在県内公式戦２２連勝中で、４季連続県制覇を目指す聖隷が知徳の挑戦を受ける。準々決勝の磐田東戦で自己最速の１５０キロをマークした聖隷のエース高部陸（３年）と、１９２センチの大型投手・渡辺大地（３年）との左腕対決に注目だ。

昨春の県大会２回戦で対戦し、聖隷が県内公式戦の連勝をスタートさせた“因縁”のカード。現在、聖隷は２０２４年夏から６季連続で県４強入りと安定した成績を残している。一方の知徳は校名が三島だった２０１０年に準優勝して以来、１６年ぶり春の県大会ベスト４進出を果たした。当時は、不祥事で東海大会出場を辞退している知徳が高部斬りで決勝進出を狙う。

第２試合は唯一、公立校で勝ち上がった浜松商が日大三島と激突する。春夏通じて計１７度の甲子園出場を誇る名門も、２０００年夏以来、聖地から遠ざかっている。３回戦の掛川西、準々決勝の東海大静岡翔洋と２試合連続で延長タイブレークを制して、優勝した１９年以来７年ぶりの４強入りと伝統の粘りは健在だ。対する日大三島は、ここ２試合連続コールド勝ち。好対照の２校が東海切符をかけて戦う。