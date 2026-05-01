将棋の第39期竜王戦6組昇級者決定戦が4月30日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で行われ、小倉久史八段（57）が近藤正和七段（54）に58手で敗れた。この結果、規定により小倉八段の現役引退が決定。終局後の対局室には弟子の山本博志五段（29）らが駆けつけ、長きにわたる師匠の戦いを労う心温まる光景が広がった。

【映像】小倉八段の引退が決まった瞬間

小倉八段は1988年10月、20歳でプロデビュー。以来、37年半に及ぶ現役生活で盤上に情熱を注ぎ、通算成績は570勝565敗だった。

ひとつの区切りを迎えた対局後、小倉八段は「昭和、平成、令和と3つの時代で指せたのでよかった。負け惜しみにはなるかもしれないが、あまり歳をとってから引退するよりはちょうどよかった」と清々しい表情。思い残すことについても「引退することに関しては特に何もない」ときっぱり語り、「元気なうちには将棋に関わっていたい。今は小さい子供たちに教えることを日常的にやっているので、今後はそちらに力を入れていきたい」と、早くも次なるステージへ力強く視線を向けていた。

ファンを感動させたのは、対局後の感想戦での一幕だ。対局室には、山本五段や今年4月にプロ入りしたばかりの川村悠人四段（27）ら弟子たちが続々と駆けつけた。

愛弟子たちに囲まれ、師匠としての顔をのぞかせた小倉八段。「北村（啓太郎三段）には四段になってもらいたいし、山本、川村にはタイトルを獲ってもらえたら」と大きな期待を込めつつも、「でも（そうなれば）お祝い会をしなきゃいけないから大変なんだけどね（笑）」と冗談を交え、周囲を和ませた。

師匠の最後の舞台を弟子たちが見届ける。勝負の世界の厳しさと、将棋界ならではの深い絆が交差した瞬間に、ABEMAの中継を見守っていた視聴者も大盛り上がりとなった。

コメント欄には、愛弟子の登場に「ひろし〜」「一門総出か」と沸き立つ声のほか、「この空気感、大切にしたい」「師匠がいて、弟子がいる、っていいなあ」「師弟制度って将棋界ぐらいしかないからな」といった感涙のコメントが殺到。小倉八段が残した将棋への思いが、弟子たちへ確かにバトンタッチされたことをファンも共有する、優しさに包まれた一日となった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）