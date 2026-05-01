元小学校教師で、今年2月から西東京市議会議員として活動するいずみ（千葉泉実・33歳）が、議会の長引きにより現地へ戻れずリモートで登場した。

【映像】髪型をイメチェンして登場した現役市議会議員の女性

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

仕事の関係で一度初日に東京に戻り、2日目にまた沖縄に戻ってくるはずだったいずみ。2日目の夜、パーティー中に突如タブレット画面に現れた。

全員がリビングのタブレットの前で集まると、いずみは「遅れました、いずみです」と画面上で挨拶。背景に黒板が見えるとしんじは「なんで黒板が？」と質問。いずみは「今これ、自宅がスタジオなんです！」と明かした。

いずみはまだ東京にいると明かし「今日の臨時議会がめっちゃ伸びて」と最後の飛行機に乗れなかったと告白。いずみは「正直、寂しいし、悔しいです」と言い「1日しかいなかったけど、なんか恋愛ってこういう形かもみたいなのを、自分の中で芽生えたというか。そっか、恋ってこんな感じだったんだって思ってたので」と、リハビリ生活での心境の変化を告白。「ただやっぱり私自身、諦められないので、明日の朝イチで、沖縄に戻ります！」と力強く戻ってくることを宣言、恋愛に対して前向きな姿勢を見せていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。

