開催：2026.5.1

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 6 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が1日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

1回表、6番 スターリング・マルテ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 ATH 0-1 KC

1回裏、5番 ダレル・ハネズ 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-1 KC

2回表、1番 マイケル・ガルシア 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 ATH 1-2 KC

2回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 2-2 KC、3番 ニック・カーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 4-2 KC、さらにセカンドが悪送球でアスレチックス得点 ATH 5-2 KC

7回裏、5番 ダレル・ハネズ 初球を打ってショートへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 6-2 KC

8回表、9番 エリアス・ディアス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 ATH 6-3 KC

試合は6対3でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのルイス・メディーナで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで2勝2敗0S。アスレチックスのパーキンスにセーブがつき、2勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 06:52:17 更新